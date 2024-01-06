هذه هي أرقام لاعبي “الخضر” في البطولة الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، السبت، عن أرقام لاعبي المنتخب الوطني الجزائري في البطولة القارّية 2024 بِكوت ديفوار.

وكانت “الكاف” في تاريخ سابق قد طالبت مُدرّبي المنتخبات، بِتحديد أرقام تتراوح ما بين “1” و”27″.

ولوحظ في قائمة النّاخب الوطني جمال بلماضي احتفاظ عدد كبير من اللاعبين بِأرقامهم “التقليدية”، على غرار رياض محرز ورامي بن سبعيني وسفيان فغولي وإسماعيل بن ناصر.

وما زال القنّاص” إسلام سليماني يحمل رقم “13” بِفخر، الذي يتشاءم منه الغربيون، ونقصد هنا عبارة “الجمعة 13” تحديدا، التي تُشير إلى تجمّع المسلمين عبر أرجاء المعمورة الجمعة على الساعة الواحدة ظهرا، لِتأدية إحدى الصّلوات المفروضة، في جوّ من الخشوع وبِلباس أبيض يرمز إلى السّلام. وهو سبب انزعاج الغربيين.

كما ظهر بعض اللاعبين بِأرقام لا تعكس المراكز التي ينتمون إليها، مثل المدافع الأيسر ريان آيت نوري ورقم “15”.

وفي تسعينيات القرن الماضي، بدأت على مستوى الأندية تبرز موجة الأرقام الغريبة، على غرار الحارس البرتغالي فيتور بايا، الذي كان يحمي عرين نادي برشلونة الإسباني بِقميص رقم “99”! والمهاجم الشيلي إيفان زامورانا الذي كان يحمل قميص نادي الإنتر الإيطالي رقم “8+1” (18 وأيضا 9 في المجموع)، بعد أن جرّده زميله البرازيلي الهدّاف رونالدو (الظّاهرة) من رقم “9”. وزين الدين زيدان الذي ارتدى قميص نادي ريال مدريد الإسباني رقم “5”، تيمّنا بِأسطورة الفريق المدافع مانويل سانشيز صاحب الرّقم ذاته، وأيضا محاكاة للألماني لوتار ماتيوس في النادي المحلّي بايرن ميونيخ، الذي سبقه إلى هذا الرّقم. عِلما أن زيدان وماتيوس كان يشغلان منصب صانع ألعاب (رقم “10”).

وجاءت أرقام لاعبي النّاخب الوطني جمال بلماضي في المحفل العاجي، على النّحو التالي:

1- مصطفى زغبة

2- عيسى ماندي

3- كيفين قيطون

4- محمد الأمين توغاي

5- أحمد توبة

6- رامز زروقي

7- رياض محرز

8- يوسف بلايلي

9- بغداد بونجاح

10- سفيان فغولي

11- حسام عوّار

12- آدم الوناس

13- إسلام سليماني

14- هشام بوداوي

15- ريان آيت نوري

16- أنطوني ماندريا

17- فارس شعيبي

18- محمد الأمين عمورة

19- نبيل بن طالب

20- يوسف عطال

21- رامي بن سبعيني

22- إسماعيل بن ناصر

23- رايس وهاب مبولحي

24- زين الدين بلعيد

25- ياسر لعروسي

26- أسامة بن بوط