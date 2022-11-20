هذه هي أسعار سيارات “فيات” الجديدة في إيطاليا

"الشروق" في جولة استطلاعية من قاعات عرض بمدينة فابريانو

رصدت “الشروق” خلال جولة في إيطاليا أسعار سيارات علامة “فيات” الجديدة لشهر نوفمبر الجاري، خصوصا تلك المتعلقة بطرازات يحتمل جدا أن يتم استيرادها في مرحلة أولى من طرف الشركة، وتركيبها وتجميعها بمصنع وهران خلال نوفمبر المقبل.

جولتنا قادتنا إلى مدينة فابريانو الهادئة بمحافظة أنكونا بإقليم لي ماركي وسط إيطاليا، وتحديدا بمنطقة سانتا ماريا على أطراف المدينة التي يفوق عدد سكانها 30 ألفا، وسط أجواء باردة وممطرة ميزت المنطقة، حيث قصدنا إحدى قاعات العرض التي تبيع سيارات لعلامة “فيات” جديدة، وتعرض الأسعار الخاصة بشهر نوفمبر 2022.

واللافت في قاعة عرض “فيات” هو قلة السيارات الجديدة المتوفرة داخلها، وعند سؤالنا عن السبب، أجابنا أحد الموظفين يدعى “ميركو”، بأن هناك أزمة وفرة في السيارات الجديدة، ولشراء مركبة جديدة يلزمك فترة انتظار تصل 5 أو 6 أشهر، وهذا راجع حسبه إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي أثرت على عمليات الإنتاج وبالتالي تأخر في تأمين الطلبيات.

وخلال حديثنا مع موظفي قاعة العرض، ومعرفتهم بأننا من الجزائر، توجهوا صوبنا مباشرة بسؤال عن سوق السيارات المستعملة، الذي رخصت السلطات بفتحه مجددا في العام المقبل، موضحين أن وسائل إعلام إيطالية تناولت الخبر قبل أسابيع وهو سبب اطلاعهم على الملف.

“فيات 500” فقط بمحرك بنزين وباندا تصل 16 ألف يورو

ويبلغ سعر فيات 500 بثلاثة أبواب، وبمحرك هجين بنزين وغاز طبيعي”Metano”، علما أن الغاز الطبيعي كوقود غير متوفر في الجزائر، ويوجد فقط غاز “جي.بي.أل”، بمحرك ذي سعة 1.0 لتر، 17 ألف 800 يورو، ويرتفع السعر ليصل 20 ألفا و500 يورو للنسخة ذات محرك هجين (بنزين غاز طبيعي) دولتشي فيتا، وينزل السعر إلى 19 ألفا و900 يورو لنفس السيارة نسخة “راد حمراء”.

أما نفس السيارة بنفس المحرك الهجين ونفس السعة نسخة كابريو، فيتراوح سعرها ما بين 20 ألفا و300 إلى 23 ألف يورو.

أما سيارة فيات “بانداPanda”، فإن الأسعار المعروضة تتراوح ما بين 13 ألفا و400 إلى 16 ألفا و200 يورو كلها بمحركات هجينة تشتغل بالبنزين والغاز طبيعي، أما سعة المحرك فهناك 1.0 لتر و1.2 لتر، في حين يصل سعر باندا كروس بمحرك هجين (بنزين غاز طبيعي)، فيصل سعرها إلى 18 ألفا و200 يورو، وهي الأغلى في فئتها.

وتختلف أسعار فيات “تيبو-Tipo”، حسب سعة المحرك والوقود المستعمل، حيث تتراوح قيمة هذه المركبة ذات محرك هجين (بنزين غاز طبيعي) سعته 1.5 لتر، ما بين 26 ألفا و790 يورو، إلى 31 ألفا و200 يورو.

أما ذات محرك بنزين فقط سعته 1.0 لتر، ذات خمسة أبواب، فإن أسعارها تتراوح ما بين 21 ألفا و200 إلى 25 ألفا و700 يورو.

واللافت في هذا الطراز هو توفر سيارات بمحرك مازوت بسعة 1.3 و1.6 لتر، وتتراوح أسعارها من 23 ألفا و300 إلى 29 ألفا و200 يورو.

فيات 500X بسعر يصل 35 ألف يورو

ومن الطرازات المعروفة لدى “فيات” تبرز أيضا سيارة 500X، المتوفرة بمحرك هجين (بنزين غاز طبيعي)، وبنزين ومازوت، حيث تتراوح أسعارها من 27 ألفا و850 يورو إلى 35 ألفا و850 يورو بالنسبة للنسخة الرياضية بمحرك هجين 1.5 لتر، أما محرك البنزين فسعته 1.0 لتر، والمازوت 1.3 لتر.

بداية تسويق “فيات” في الجزائر وفق سعر البنك

أمر آخر وجب الإشارة إليه، وهو أن شركة فيات ستبدأ في الاستيراد للمركبات الجاهزة أولا قبل دخول وحدة التركيب مرحلة الإنتاج في نوفمبر 2023، ما يعني أن الاستيراد سيكون عبر الطرق الرسمية، وستتم المعاملات عبر البنوك بسعر صرف العملة الصعبة الرسمي، الذي يبلغ حاليا 143 دينار لكل واحد يورو، و138 دينار لكل واحد دولار، وليس بسعر السوق الموازية الذي بلغت قيمته هذه الأيام 217 دينار لكل واحد يورو.

وبالنظر للأسعار المعروضة لسيارات فيات الجديدة في إيطاليا، فإنه وجب الإشارة إلى أنها تأخذ في الحسبان رسوم وضرائب أقرها المشرع الإيطالي، تختلف عما هو مطبق في الجزائر، على غرار نسبة الرسم على القيمة المضافة المقدر بـ22 بالمائة، و19 بالمائة في الجزائر، والرسم على السيارة الجديدة والحقوق الجمركية.

ولمعرفة أسعار تسويقها ولو بنسبة تقريبية في الجزائر، وجب خصم الضرائب والرسوم من سعر السيارة في السوق الإيطالية، وإخضاعها للضرائب والرسوم المفروضة من طرف القانون الجزائري، مع احتساب سعرها بالعملة الصعبة وفق قيمة الصرف الرسمي لدى البنوك.