هذه هي أفضل 5 مباريات في مونديال قطر حسب “الفيفا”

اختار الإتحاد الدولي لكرة القدم 5 مباريات من مونديال قطر 2022، يرى أنها الأفضل من حيث المتعة والإثارة.

وأولى المباريات التي اختارها “فيفا”، مباراة الأرجنتين والسعودية لحساب دور المجموعات، وهي المواجهة التي كانت مناسبة للأرجنتين من أجل معادلة رقم إيطاليا بـ37 مباراة من دون هزيمة.

وصبت التوقعات الخاصة بتلك المباراة في صالح زملاء ليونيل ميسي أمام المنتخب صاحب المركز الـ51 في العالم، وتكمن الإثارة في مجريات اللقاء خلال الشوط الثاني وتمكن السعودية من مفاجأة الأرجنتين.

أما المباراة الثانية التي اختارها الفيفا، فتلك التي جمعت بين العملاقين الإسباني والألماني، خاصة وأن الجميع كان ينتظر صراعا تكتيكيا كبيرا، لتنتهي المواجهة بالتعادل الذي أبقى على آمال المنتخب الألماني في التأهل.

المباراة الثالثة، المصنفة مع أفضل المباريات في المونديال، جمعت بين الكاميرون وصربيا، وقد عرفت إثارة كبيرة، وغزارة في الأهداف.

وتعد مباراة الأرجنتين وهولندا من بين أفضل المباريات في المونديال، بالنظر إلى المتعة الكبيرة والعصبية بين الطرفين.

وشهد اللقاء رقما قياسيا من البطاقات الصفراء، وتحطيم ميسي لرقم باتيستوتا في صدارة هدافي الأرجنتين في كأس العالم.

وكانت المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، مسك ختام لمونديال استثنائي ضمن متعة كبيرة للمتابعين.

وأكد العديد من النقاد أن المواجهة النهائية لمونديال قطر، كانت أفضل نهائي في تاريخ كأس العالم .