هذه هي الأسعار المرجعية للعقار عبر الولايات لسنتي 2021-2022  

نشرت المديرية العامة للضرائب، مرجع أسعار العقار لسنتي 2021-2022، عبر الولايات لإضفاء شفافية أكبر على سوق العقارات.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن الأمر يتعلق بملف يتضمن على نطاق الأسعار (القيمة الدنيا – القيمة القصوى) للقيم التجارية العقارية (سعر السوق)، والذي تم تصميمه من طرف المديرية العامة للضرائب على أساس المعلومات المستقاة من مختلف الهيئات والوكالات والشركات والمكاتب الناشطة في مجال العقارات المتعلق بالبلديات والمناطق وطبيعة الأملاك (مباني فردية ،جماعية وشبه جماعية ؛ محلات وأراضي) .

وأوضحت المديرية العامة إلى أنها تسعى من خلال نشر مرجع أسعار العقار لإضفاء شفافية أكبر على السوق ونشرت القائمة عبر الرابط التالي:

https://www.mfdgi.gov.dz/referentiels

وأشارت إلى أن القيمة التجارية تعتبر المعيار الوحيد المعتمد في التشريع الجبائي الساري المفعول، فيما يخص المعاملات العقارية، من اجل تحديد الأساس الخاضع لحقوق التسجيل و لرسم الإشهار العقاري وللضريبة على الدخل الإجمالي ( فوائض القيم الناتجة عن التنازلات).

وتابع بيان المديرية إلى أنه سيتم تحديث مرجع الأسعار بشكل دوري ونشره على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب و ذلك بمراعاة التطورات التي تؤثر على سوق العقار.

وأعلنت المديرية أنه سيتم نشر في الأيام المقبلة، نشر المرجع المتعلق بالقيم الإيجارية التي تستخدم في تحديد أساس الضريبة على الدخل الإجمالي/ صنف المداخيل الإيجارية العقارية، على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.