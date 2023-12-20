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رياضة

هذه هي الأسماء المتواجدة في القائمة الموسعة للمنتخب الجزائري تحسبا لـ”الكان”

عمر سلامي
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هذه هي الأسماء المتواجدة في القائمة الموسعة للمنتخب الجزائري تحسبا لـ”الكان”
أرشيف
المنتخب الجزائري

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة الموسعة للمنتخب الجزائري، تحسبا لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 .

ونشر الموقع الرسمي لـ”الكاف”، القائمة الموسعة للمنتخب الجزائري، والتي ضمت 50 لاعبا.

واللافت في القائمة تواجد أمير سعيود، وياسين براهيمي، بالإضافة إلى فوزي غولام و الحارس مبولحي ويوسف بلايلي، وأندي ديلور وبن العمري.

القائمة الموسعة للمنتخب الوطني:

الحراس : ماندريا، مبولحي، زغبة، غايا مرباح، تيدي بولهندي، بن بوط .
الدفاع: غيتون، عطال، زفان، ليريس، لوصيف، غلام، حجام، لعروسي، آيت نوري، توبة، توغاي، ماندي، بن سبعيني، بلعيد، بن العمري، بدران.
وسط الميدان: زروقي، بن ناصر، زرقان، قادري، بن طالب، فغولي، لكحل، عبدلي ،عوار، شايبي، بوداوي، سعيود .
الهجوم : محرز، بوعناني، بلومي، وناس، غزال، بلال براهيمي، الملالي، بلايلي، بن رحمة، غويري، عمورة، براهيمي ياسين،
سليماني، بونجاح، ديلور، محيوس.

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