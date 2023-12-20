هذه هي الأسماء المتواجدة في القائمة الموسعة للمنتخب الجزائري تحسبا لـ”الكان”

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة الموسعة للمنتخب الجزائري، تحسبا لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 .

ونشر الموقع الرسمي لـ”الكاف”، القائمة الموسعة للمنتخب الجزائري، والتي ضمت 50 لاعبا.

واللافت في القائمة تواجد أمير سعيود، وياسين براهيمي، بالإضافة إلى فوزي غولام و الحارس مبولحي ويوسف بلايلي، وأندي ديلور وبن العمري.

القائمة الموسعة للمنتخب الوطني:

الحراس : ماندريا، مبولحي، زغبة، غايا مرباح، تيدي بولهندي، بن بوط .

الدفاع: غيتون، عطال، زفان، ليريس، لوصيف، غلام، حجام، لعروسي، آيت نوري، توبة، توغاي، ماندي، بن سبعيني، بلعيد، بن العمري، بدران.

وسط الميدان: زروقي، بن ناصر، زرقان، قادري، بن طالب، فغولي، لكحل، عبدلي ،عوار، شايبي، بوداوي، سعيود .

الهجوم : محرز، بوعناني، بلومي، وناس، غزال، بلال براهيمي، الملالي، بلايلي، بن رحمة، غويري، عمورة، براهيمي ياسين،

سليماني، بونجاح، ديلور، محيوس.