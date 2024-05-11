هذه هي الدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح عضوية فلسطين كاملة في المنظمة وحصد القرار تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.

وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

ضمت قائمة الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح القرار كل من: ألبانيا، النمسا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، فيجي، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، مالاوي، جزر السيشل، موناكو، هولندا، مقدونيا الشمالية، باراغواي، مولدوفا، رومانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة وفانواتو

أما قائمة الدول التي عارضت قرار الجمعية العامة فكانت: الأرجنتين، التشيك، هنغاريا، مايكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابواغينيا الجديدة والولايات المتحدة.

تصويت أممي جديد بشأن “عضوية فلسطين”

والجمعة 10ماي الجاري، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.

وصوتت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية، 143 دولة و امتنعت 25 عن التصويت ورفضت القرار تسعة دول.

ويعد هذا التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به طلب فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وانتصار المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في أحقيته بانضمام دولته الى الامم المتحدة ولعدالة الطلب الفلسطيني في هذاالشأن.