هذه هي المناصب السابقة للوزراء وكتاب الدولة الجدد في الحكومة

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراسيم رئاسية تتضمن إنهاء مهام عدّة مسؤولين من مناصبهم السابقة، بعد تعيينهم وزراء وكتاب دولة في الحكومة الجديدة.

ويتعلق الأمر حسب نصوص المراسيم الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، مؤرخة في 18 نوفمبر 2024، بكل من:

محمد بوخاري، أنهيت مهامه بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلّفا بالمالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، لتوليته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

أنهيت مهامه بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلّفا بالمالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، لتوليته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. محمد الصغير سعداوي، أنهيت مهامه بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلّفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، لتعيينه وزيرا للتربية الوطنية.

أنهيت مهامه بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلّفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، لتعيينه وزيرا للتربية الوطنية. نور الدين ياسع، أنهيت مهامه بصفته محافظا للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، لتكليفه بمهمة كاتب دولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلّفا بالطاقات المتجددة.

أنهيت مهامه بصفته محافظا للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، لتكليفه بمهمة كاتب دولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلّفا بالطاقات المتجددة. محمد مزيان، أنهيت مهامه بصفته مديرا عاما للإعلام والاتصال والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتعيينه وزيرا للاتصال.

أنهيت مهامه بصفته مديرا عاما للإعلام والاتصال والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتعيينه وزيرا للاتصال. بختة سلمى منصوري، أنهيت مهامها بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجزائر لدى بوركينافاسو، لتعيينها كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية مكلّفة بالشؤون الإفريقية.

أنهيت مهامها بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجزائر لدى بوركينافاسو، لتعيينها كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية مكلّفة بالشؤون الإفريقية. سفيان شايب، أنهيت مهامه بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجزائر لدى فيتنام، لتعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية مكلّفا بالجالية الوطنية بالخارج.

أنهيت مهامه بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجزائر لدى فيتنام، لتعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية مكلّفا بالجالية الوطنية بالخارج. السعيد سعيود، أنهيت مهامه بصفته واليا لوهران، لتكليفه بمهام وزير النقل.

أنهيت مهامه بصفته واليا لوهران، لتكليفه بمهام وزير النقل. لطفي بوجمعة، أنهيت مهامه بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، لتعيينه وزيرا للعدل حافظا للأختام.

أنهيت مهامه بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، لتعيينه وزيرا للعدل حافظا للأختام. كريمة بكير، أنهيت مهامها بضفتها رئيسة للجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية بالجزائر، لتعيينها كاتبة دولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلّفة بالمناجم.

أنهيت مهامها بضفتها رئيسة للجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية بالجزائر، لتعيينها كاتبة دولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلّفة بالمناجم. نور الدين واضح، أنهيت مهامه بصفته مديرا للمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم في وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتعيينه على رأس ذات الوزارة.

أنهيت مهامه بصفته مديرا للمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم في وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتعيينه على رأس ذات الوزارة. سيدعلي زروقي، أنهيت مهامه بصفته مديرا عاما لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، لتعيينه وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأفرجت رئاسة الجمهورية مساء الإثنين 18 نوفمبر الجاري، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي عيّنها الرئيس عبد المجيد تبون، برئاسة الوزير الأول محمد النذير العرباوي.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق من اليوم، الوزير الأول محمد النذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة.

وقبِل الرئيس تبون استقالة الحكومة، حسب ما أكده بيان للرئاسة، مع تجديد ثقته في العرباوي، الذي أمره بمواصلة مهامه كوزير أول.

وفي 17 سبتمبر الماضي، كان رئيس الجمهورية قد استقبل الوزير الأول السيد نذير العرباوي، ليقدّم له هذا الأخير استقالة الحكومة.

وجاء ذلك عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس تبون لعهدة ثانية في 7 سبتمبر.

لكن الرئيس أمر الوزير الأول آنذاك بتأجيل القرار، ومواصلة العمل لضمان الدخول المدرسي والجامعي والمهني والاجتماعي. وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان.

أبرز التغييرات في الحكومة الجديدة: 1- تعيين الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي. 2- إضافة “الشؤون الإفريقية” إلى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. 3- منح صفة “وزير الدولة” لوزيري الخارجية والطاقة. 4- إضافة “الطاقات المتجددة” إلى وزارة الطاقة والمناجم. 5- تعيين محمد الصغير سعداوي وزيرا للتربية الوطنية خلفا لعبد الحكيم بلعابد. 6- نقل ياسين المهدي وليد من وزارة اقتصاد المعرفة إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 7- نقل صورية مولوجي من وزارة الثقافة والفنون إلى وزارة التضامن. 8- نقل كوثر كريكو من وزارة التضامن لتكليفها بتولّي وزارة العلاقات مع البرلمان خلفا لبسمة عزوار. 9- تقسيم وزارة الشباب والرياضة إلى وزارتين. 10- تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي وزيرا للشباب. 11- تعيين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي وزيرا للرياضة. 12- تعيين سيفي غريب وزيرا للصناعة خلفا لعلي عون. 13- تقسيم وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى وزارتين للتجارة الخارجية وأخرى للتجارة الداخلية وضبط السوق. 14- تعيين والية سكيكدة السابقة وزيرة للسياحة والحرف التقليدية. 15- تعيين والي وهران السعيد سعيود وزيرا للنقل. 16- إضافة “جودة الحياة” إلى وزارة البيئة وتكليف رئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر نجيبة جيلالي بتولّيها. 17- تعيين نور الدين وضاح وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. 18- تعيين محمد مزيان وزيرا للاتصال خلفا لمحمد لعقاب. 19- تعيين سيدعلي زروقي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية خلفا لكريم بيبي تريكي.

التشكيلة الكاملة للحكومة الجديدة: