هذه هي المناصب السابقة للوزراء وكتاب الدولة الجدد في الحكومة
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراسيم رئاسية تتضمن إنهاء مهام عدّة مسؤولين من مناصبهم السابقة، بعد تعيينهم وزراء وكتاب دولة في الحكومة الجديدة.
ويتعلق الأمر حسب نصوص المراسيم الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، مؤرخة في 18 نوفمبر 2024، بكل من:
- محمد بوخاري، أنهيت مهامه بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلّفا بالمالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، لتوليته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
- محمد الصغير سعداوي، أنهيت مهامه بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلّفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، لتعيينه وزيرا للتربية الوطنية.
- نور الدين ياسع، أنهيت مهامه بصفته محافظا للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، لتكليفه بمهمة كاتب دولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلّفا بالطاقات المتجددة.
- محمد مزيان، أنهيت مهامه بصفته مديرا عاما للإعلام والاتصال والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتعيينه وزيرا للاتصال.
- بختة سلمى منصوري، أنهيت مهامها بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجزائر لدى بوركينافاسو، لتعيينها كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية مكلّفة بالشؤون الإفريقية.
- سفيان شايب، أنهيت مهامه بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجزائر لدى فيتنام، لتعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية مكلّفا بالجالية الوطنية بالخارج.
- السعيد سعيود، أنهيت مهامه بصفته واليا لوهران، لتكليفه بمهام وزير النقل.
- لطفي بوجمعة، أنهيت مهامه بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، لتعيينه وزيرا للعدل حافظا للأختام.
- كريمة بكير، أنهيت مهامها بضفتها رئيسة للجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية بالجزائر، لتعيينها كاتبة دولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلّفة بالمناجم.
- نور الدين واضح، أنهيت مهامه بصفته مديرا للمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم في وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتعيينه على رأس ذات الوزارة.
- سيدعلي زروقي، أنهيت مهامه بصفته مديرا عاما لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، لتعيينه وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وأفرجت رئاسة الجمهورية مساء الإثنين 18 نوفمبر الجاري، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي عيّنها الرئيس عبد المجيد تبون، برئاسة الوزير الأول محمد النذير العرباوي.
واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق من اليوم، الوزير الأول محمد النذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة.
وقبِل الرئيس تبون استقالة الحكومة، حسب ما أكده بيان للرئاسة، مع تجديد ثقته في العرباوي، الذي أمره بمواصلة مهامه كوزير أول.
وفي 17 سبتمبر الماضي، كان رئيس الجمهورية قد استقبل الوزير الأول السيد نذير العرباوي، ليقدّم له هذا الأخير استقالة الحكومة.
وجاء ذلك عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس تبون لعهدة ثانية في 7 سبتمبر.
لكن الرئيس أمر الوزير الأول آنذاك بتأجيل القرار، ومواصلة العمل لضمان الدخول المدرسي والجامعي والمهني والاجتماعي. وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان.
أبرز التغييرات في الحكومة الجديدة:
1- تعيين الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي.
2- إضافة “الشؤون الإفريقية” إلى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
3- منح صفة “وزير الدولة” لوزيري الخارجية والطاقة.
4- إضافة “الطاقات المتجددة” إلى وزارة الطاقة والمناجم.
5- تعيين محمد الصغير سعداوي وزيرا للتربية الوطنية خلفا لعبد الحكيم بلعابد.
6- نقل ياسين المهدي وليد من وزارة اقتصاد المعرفة إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
7- نقل صورية مولوجي من وزارة الثقافة والفنون إلى وزارة التضامن.
8- نقل كوثر كريكو من وزارة التضامن لتكليفها بتولّي وزارة العلاقات مع البرلمان خلفا لبسمة عزوار.
9- تقسيم وزارة الشباب والرياضة إلى وزارتين.
10- تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي وزيرا للشباب.
11- تعيين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي وزيرا للرياضة.
12- تعيين سيفي غريب وزيرا للصناعة خلفا لعلي عون.
13- تقسيم وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى وزارتين للتجارة الخارجية وأخرى للتجارة الداخلية وضبط السوق.
14- تعيين والية سكيكدة السابقة وزيرة للسياحة والحرف التقليدية.
15- تعيين والي وهران السعيد سعيود وزيرا للنقل.
16- إضافة “جودة الحياة” إلى وزارة البيئة وتكليف رئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر نجيبة جيلالي بتولّيها.
17- تعيين نور الدين وضاح وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
18- تعيين محمد مزيان وزيرا للاتصال خلفا لمحمد لعقاب.
19- تعيين سيدعلي زروقي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية خلفا لكريم بيبي تريكي.
التشكيلة الكاملة للحكومة الجديدة:
- الوزير الأول محمد النذير العرباوي،
- الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة،
- وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف،
- وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد،
- وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة خلفا لعبد الرشيد طبي (استدعي لمهام أخرى)،
- وزير المالية لعزيز فايد،
- وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة،
- وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي،
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري،
- وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي،
- وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين المهدي وليد،
- وزير الثقافة والفنون الزهير بلّلو،
- وزير الشباب المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي،
- وزير الرياضة وليد صادي،
- وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي،
- وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي،
- وزير الصناعة سيفي غريب،
- وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة،
- وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي،
- وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات محمد بوخاري،
- وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني،
- وزير الاتصال محمد مزيان،
- وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ،
- وزير الموارد المائية طاهر دربال،
- وزير النقل السعيد سعيود خلفا لمحمد لحبيب زهانة (استدعي لمهام أخرى)،
- وزيرة السياحة والحرف التقليدية حورية مداحي،
- وزير الصحة عبد الحق سايحي،
- وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب،
- وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو،
- وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي،
- وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين وضاح،
- الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلّف بالإنتاج الصيدلاني فؤاد حاجي،
- كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب،
- كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية المكلّفة بالشؤون الإفريقية سلمى بختة منصوري،
- كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلّفة بالمناجم كريمة طافر،
- كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلّف بالطاقات المتجددة نور الدين ياسع،
- الأمين العام للحكومة يحيى بوخاري.