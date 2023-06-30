هذه هي المنتخبات التي سَيُواجهها “الخضر” في تصفيات كأس العالم

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم إلى حدّ ما، على مُنافسيه في تصفيات كأس العالم 2026.

وتُجرى تصفيات المونديال في المنطقة الإفريقية انطلاقا من نوفمبر المقبل، وقبل ذلك في الـ 13 من جويلية القادم، تُسحب القرعة على هامش انعقاد الجمعية العامّة العادية لـ “الكاف” بِمدينة أبيدجان الإيفوارية. بينما تُقام النّهائيات بِأمريكا والمكسيك وكندا (تنظيم ثلاثي)، ما بين الـ 11 من جوان والـ 19 من جويلية 2026.

وإذا كان الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم لم يُصدر بعد بيانا بِشأن نمط سحب القرعة، وتحديدا مستويات المنتخبات. إلّا أن المُعطيات المُتاحة والمُتداولة، تقول إن هيئة الرّئيس باتريس موتسيبي ستلجأ إلى معيار آخر تصنيف لـ “الفيفا”، الذي صدر صباح الخميس.

واستنادا إلى هذا التصنيف، فإن أمر تصفيات كأس العالم 2026، سيكون على النّحو التالي:

منافسو رجال بلماضي

المستوى الأوّل: الجزائر، وتونس، ومصر، والسنيغال، ونيجيريا، والمغرب، ومالي، وكوت ديفوار، والكاميرون.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، وغانا، وجنوب إفريقيا، وجزر الرأس الأخضر، والكونغو الديموقراطية، وغينيا كوناكري، وزامبيا، والغابون، وغينيا الإستوائية.

المستوى الثالث: أوغندا، والبنين، وموريتانيا، وكينيا، والكونغو برازافيل، ومدغشقر، وغينيا بيساو، وأنغولا، وناميبيا.

المستوى الرّابع: الموزمبيق، وغامبيا، وسيراليون، والطوغو، وتنزانيا، وزيمبابوي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومالاوي، وليبيا.

المستوى الخامس: والنيجر، وجزر القمر، والسودان، ورواندا، والبورندي، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاندا سابقا)، وبوتسوانا، وليبيريا.

المستوى السّادس: اللوزوطو، وجنوب السودان، وجزر موريس، والتشاد، وساوتومي وبرانسيب، وجيبوتي، والسيشل، وإريتيريا، والصومال.

وتُوزّع المنتخبات الـ 54 على 9 مجموعات تضمّ كلّ واحدة 6 فرق مناصفة، على أن تتصدّر الجزائر أحد الأفواج.

ويعني هذا أن المنتخب الوطني الجزائري لن يُواجه فرق المستوى الأوّل، وبِالمقابل يضمّ فوجه 5 منتخبات تنتمي إلى مستويات مُتباينة، تبدأ من الثاني وتنتهي بِالسّادس.

وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد كلّ مجموعة (9 منتخبات في المجموع) لِمونديال أمريكا والمكسيك وكندا. وتستفيد 4 منتخبات تنال أفضل رتبة ثانية، من امتياز خوض دورة أولى مُصغّرة مُشكّلة من نصف نهائي ونهائي، والفائز في الأخير يحجز مقعدا لِدورة ثانية مُصغّرة وأخيرة، يخوض غمارها مع 5 فرق تنتمي إلى مناطق آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية و”الكونككاف” (تُشارك بِمنتخبَين)، مع حذف المُنظّمين لِاسم أوروبا.

وتُجرى الدورة التصفوية الأخيرة بِملاعب أمريكا أو المكسيك أو كندا، وحينها تُقام مقابلتان بين المنتخبات الأربعة الأدنى ترتيبا في تصنيف “الفيفا”، ويمرّ بعدها فائزان إلى مواجهة المنتخبَين الأفضل ترتيبا في تصنيف “الفيفا”. وتنتهي هذه المرحلة بِحجز آخر فريقَين لِتذكرتَيهما المونديالية.

تواريخ التصفيات

دور المجموعات:

الجولتان الأولى والثانية: ما بين الـ 13 والـ 21 من نوفمبر 2023.

الجولتان الثالثة والرابعة: ما بين الـ 3 والـ 11 من جوان 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة: الـ 17 والـ 25 من مارس 2025.

الجولتان السابعة والثامنة: الفاتح والـ 9 من سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة: الـ 6 والـ 14 من أكتوبر 2025.

الدورة التصفوية قبل الختامية:

نوفمبر 2025.

الدورة التصفوية الأخيرة:

مارس 2026.