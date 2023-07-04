هذه هي تفاصيل الألعاب العربية بالجزائر

تتجه أنظار الجماهير الرياضية العربية صوب الجزائر، التي تحتضن نسخة جديدة من الألعاب العربية 2023، المقررة في الفترة الممتدة من 5 جويلية إلى الـ15 من الشهر نفسه، في وقت كانت منافسات كرة القدم قد انطلقت الأحد الماضي.

ومن المتوقع، أن تشهد هذه النسخة الـ15 من الألعاب العربية مشاركة أكثر من 3800 رياضي من 22 دولة عربية، مع الإشارة إلى أن الجزائر ستنظم هذه المنافسات للمرة الثانية، بعدما كانت قد نظمت النسخة العاشرة عام 2004، بحضور أكثر من 3 آلاف رياضي عربي تنافسوا في 26 اختصاصاً.

تعطى اليوم شارة الانطلاق الرسمي للألعاب العربية في نسختها 15، والتي يتطلع من خلالها المنظّمون لكي تكون عرسا عربيا يجمع بين الرياضيين العرب لمدة 10 أيام من أجل التنافس الشريف بين خيرة الرياضيين، الذين سيتواجدون بالجزائر بحثا منهم عن اعتلاء منصات التتويج وتحقيق الميداليات بمختلف الألوان، وفي نفس الوقت لجمع النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية بباريس 2024.

بهذا، فإنّ جدول توزيع المنافسات سيعرف اليوم حفل الافتتاح بملعب 5 جويلية الأولمبي التابع لمركب محمد بوضياف، حيث سيكون الدخول مجانا، حيث تم فتح منصة تذكرتي الخاصة بتذاكر حفل افتتاح الألعاب الرياضية العربية مجانا. وينقسم الحفل، بحسب مصادر “الشروق”، إلى جزأين، الأول يأخذ الطابع الفلوكلوري الشعبي وتؤديه فرقٌ فنيةٌ مع توظيف التقنية الحديثة لإبهار الحضور وقد يصل عدد المشاركين 300 راقص وبمشاركة عدد من الفنانين الجزائريين دون الكشف عنهم، فيما يتمحور الجزء الثاني حول دخول البعثات المشاركة وحمل أعلام الدول.

المنافسة تنطلق برياضة العاب القوى ستجري من 5 إلى 7 جويلية بملعب ملحق 5 جويلية الأولمبي الساتو، وستقام منافسات الريشة الطائرة أو البادمينتون بقاعة عين البنيان من 6 إلى 10 جويلية، كرة السلة 3 مقابل 3 بملعب واقنوني من 13 إلى 15، اللعب الطويل، الرافال. أما الكرة الحديدية بوهران، فمن 6 إلى 10، الملاكمة قاعة المركب العسكري بن عكنون من 7 إلى 12، البريكينغ بساحة رياض الفتح يومي 11 و12، الشطرنج بقاعة المركب العسكري بقسنطينة من 6 إلى 15 جويلية، المبارزة بقاعة المركز النسوي ببن عكنون من 8 إلى 12، الدراجات على الطريق بتيبازة من 9 إلى 14، تنس الطاولة بالقاعة متعددة الرياضات بتيبازة من 9 إلى 14 جويلية.

كما ستكون منافسات كرة القدم بملاعب وهران، قسنطينة، عنابة والعاصمة من 5 إلى 14 جويلية، الجمباز بالقاعة متعددة الرياضات بوهران من 7 إلى 10، رفع الأثقال بقاعة برج الكيفان من 10 إلى 14، كرة اليد بكل من قاعة حمو بوتليليس، قاعة أرزيو، القاعة التابعة للمركب الأولمبي بوهران من 6 إلى 13، الجيدو، الكاراتي دو، المصارعة بالقاعة البيضاوية من 5 إلى 7 ومن 13 إلى 14، 9 إلى 11 على التوالي، السباحة بالمركب المائي وهران من 5 إلى 10، الملاحة الشراعية بمنتزه الصابلات من 8 إلى 13، الكرة الطائرة بقاعة حرشة حسان وقاعة الأبيار 6 إلى 12، أما بالنسبة للبرنامج الخاص بذوي الهمم ستكون منافسة كرة السلة على الكراسي بالقاعة المتعددة الرياضات بالسطاوالي من 6 إلى 12، العاب القوى بملعب الساتو 4 إلى 7، كرة الجرس بقاعة حيدرة من 9 إلى 12، فيما يجري حفل الاختتام يوم 15 جويلية 2023.