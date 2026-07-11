هذه هي قيمة الجوائز التي تنالها المنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2026

بلغ مجموع قيمة الجوائز المالية التي تحصلت عليها المنتخبات العربية من “الفيفا” بعد مشاركتها في المونديال، 115 مليون دولار.

وكانت الجائزة الأكبر، من نصيب المنتخب المغربي، بـ 21.5 مليون دولار، عقب وصوله إلى الدور ربع النهائي.

أما المنتخب المصري وبعد بلوغه الدور الـ16 فسينال 17.5 مليون دولار، متبوعا بالمنتخب الجزائري الذي أقصي في الدور الـ32 ، بـ13.5 مليون دولار.

وستتحصل المنتخبات العربية المتبقية، والتي ودعت المنافسة في دور المجموعات، على 12.5 مليون دولار، ويتعلق الأمر بمنتخبات العراق، قطر، السعودية، تونس، والأردن.