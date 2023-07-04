هذه هي نتائج الجزائر في ثماني مشاركات في الألعاب الرياضية العربية

إحراز أكبر عدد من الميداليات في العرس العربي

بسجل ثري قوامه، 881 ميدالية (255 ذهبية، 305 فضية و321 برونزية)، في ثماني مشاركات في الألعاب الرياضية العربية، تحتل الجزائر المرتبة الرابعة في مجموع مشاركاتها، قبل موعد طبعة 2023 التي ستحتضنها من 5 إلى 15 جويلية بخمس مدن، وهذا بعد 67 سنة، من النسخة الأولى التي جرت 1956 بمصر.

فقبل استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962، تلقت الجزائر دعوة بصفة رمزية، للمشاركة في الطبعة الثانية ببيروت (لبنان) سنة 1957، ثم في الطبعة الثالثة بالدار البيضاء المغربية.

ولم تسجل الرياضية الجزائرية حضورها في الألعاب العربية، إلا بعد الاستقلال، بمناسبة تنظيم الطبعة الرابعة للألعاب بالإسكندرية (مصر) سنة 1965، مكتفية بخمس ميداليات (3 فضيات وبرونزيتان) ومركز ثامن مشرف، من مجموع 13 بلدا مشاركا. وفي سنة 1976، وعلى غرار بلدان أخرى، مثل مصر وتونس، غابت الجزائر عن نسخة دمشق (سوريا)، حيث حضرها 11 بلدا فقط، لكن عودة الرياضة الجزائرية بقوة على الساحة العربية آنذاك، مكنها من التواجد في الطبعة السادسة (1985) وتدخل الرياضة النسوية لأول مرة، تاريخ الألعاب الرياضية العربية.

وفي ما يتعلق بحصيلة الميداليات، كان حصاد الجزائر في هذه الطبعة مثمرا، بمجموع 97 ميدالية (15 ذهبية، 40 فضية و42 برونزية) ومركز رابع، من أصل 17 بلدا مشاركا في المسابقات.

وفي 1992، خلال الطبعة السابعة، التي أقيمت مرة أخرى بدمشق (سوريا)، تعززت مشاركة الجزائر بوفد قوي يضم 127 رياضي في 11 اختصاص وأيضا بحصاد وافر تمثل في نيل 72 ميدالية (27 ذهبية، 21 فضية و24 برونزية) ومرتبة ثالثة من مجموع 18 بلدا مشاركا.

وفي ألعاب 1997 ببيروت (لبنان)، حصلت الجزائر على واحدة من أحسن النتائج بـ132 ميدالية، منها 43 ذهبية، 46 فضية و43 برونزية، ما أهلها لأن تحتل الصف الثاني، وراء مصر، من مجموع 18 مشاركا.

وبعدها بسنتين، وبمناسبة احتضان عمان (الأردن) للألعاب العربية التي عرفت مشاركة قياسية لـ21 بلدا، نالت الجزائر 96 ميدالية (33 ذهبية، 32 فضية و31 برونزية) ومرتبة رابعة في الترتيب العام.

لكن، وبتنظيم الجزائر سنة 2004 للطبعة الـ10 للمنافسات العربية، نجحت في التألق والتتويج ولأول مرة في ست مشاركات، بمجموع 267 ميدالية (91 ذهبية، 89 فضية، 87 برونزية) واحتلال المركز الأول في الترتيب العام، أمام مصر و20 بلدا مشاركا آخر.

وفي سنة 2007، أقيمت الألعاب الرياضية العربية بمصر التي توجت بهذه الطبعة، فيما نالت الجزائر المرتبة الثالثة في الترتيب النهائي للميداليات، بمجموع 124ميدالية (30 ذهبية، 43 فضية و51 برونزية)، بمشاركة 19 بلدا. وفي الوقت الذي كان على الرياضيين الجزائريين الحفاظ على هذه النتيجة (المرتبة الثالثة) في طبعة 2011 بالدوحة (قطر)، تراجعت المنتخبات الوطنية باحتلالها المرتبة الخامسة في الترتيب العام، بمجموع 88 ميدالية (16 ذهبية، 31 فضية و88 برونزية).

وسيكون للرياضيين الجزائريين، صبيحة 5 جويلية، عند افتتاح الألعاب، هدف واحد وهو إحراز أكبر عدد من الميداليات وصعود أعلى منصة التتويج للمرة الثانية. وخلال طبعة 2023 للألعاب الرياضية بالجزائر، أعلن المنظمون عن مشاركة قياسية للرياضيين. وتجرى المسابقات في خمس مدن جزائرية (الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة وتيبازة). وبهذه المناسبة، سيقام حفلان كبيران بملعب 5 جويلية 1962 في افتتاح واختتام الألعاب – 2023.