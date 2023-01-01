هذه هي نقاط سحب تذاكر “شان” الجزائر

كشفت مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، عن نقاط سحب تذاكر كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تستضيفها الجزائر بداية من 13 جانفي الجاري.

وسيكون بإمكان الجماهير سحب التذاكر على مستوى 18 نقطة بالعاصمة، يوميا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

وتم اختيار العديد من القاعات والمركبات الرياضية بشرق وغرب وسط العاصمة، من أجل تسهيل عملية سحب التذاكر، ومن بين هذه النقاط المركب الأولمبي محمد بوضياف والمركز الثقافي ببرج البحري، والقاعة المتعددة الرياضات بعين البنيان.