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رياضة

هذه هي وجهة بلعيد

الشروق الرياضي
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هذه هي وجهة بلعيد
ح.م
زين الدين بلعيد نحو أوّل تجربة خارج الوطن.

اتّضحت الرّؤية إلى حدّ كبير، بِشأن مستقبل اللاعب الدولي الجزائري زين الدين بلعيد.

ويرتبط المدافع بلعيد (25 سنة) مع نادي اتحاد العاصمة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وسينتقل بلعيد إلى نادي سان ترون البلجيكي، على أن يخضع للفحص الطبي “الرّوتيني” بعد عيد الأضحى المُبارك.

واستفادت إدارة نادي اتحاد العاصمة من مبلغ تحويل قيمته 500 ألف أورو (أكثر من 7 ملايير سنتيم). مع إدراج بند في العقد يقضي بِحصول مسؤولي فريق “سوسطارة” على مبلغ مُعيّن، في حال انتقال زين الدين بلعيد إلى نادٍ آخر لاحقا. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره، الجمعة.

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