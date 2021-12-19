-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
وجهوا رسائل قوية وتحفيزية لأشبال بوقرة

هكذا احتفل محرز ونجوم “الخضر” بكأس العرب.. شرفتمونا

توفيق عمارة
  • 998
  • 0
هكذا احتفل محرز ونجوم “الخضر” بكأس العرب.. شرفتمونا

احتفل، السبت، نجوم المنتخب الجزائري الأول، وفي مقدمتهم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، بتتويج المنتخب الجزائري المحلي بكأس العرب 2021، إثر فوزه على منتخب تونس بهدفين دون رد بعد الوقت الإضافي، في النهائي الذي لعب على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

محرز ونجوم المنتخب الأول احتفلوا بتتويج زملاء يوسف بلايلي، ووجهوا التهنئة والتشجيع لزملائهم في المنتخب الرديف، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب، بحصوله على أول ألقابه في البطولة التي جرت هذه المرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث لم يتردد رياض محرز كالعادة منذ بداية البطولة العربية في متابعة مباريات المنتخب الجزائري، واحتفل بتتويجه بكأس العرب 2021 لأول مرة في تاريخه، حيث نشر نجم المان سيتي منشورا على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي تضمنت صورة لاحتفال زملاء بلايلي بهدف سعيود في مرمى المنتخب التونسي، وعلق عليها: “الشعب الجزائري فخور بكم”، كما كتب في منشور آخر “الحمد لله” بعد نهاية المباراة مرفقة بعلم الجزائر.

من جهته، هنأ نجم نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، أشبال مجيد بوقرة بعد تتويجهم التاريخي ببطولة كأس العرب 2021، واحتفل من جانبه بهذا اللقب برسالة مؤثرة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث نشر صورة لرفع مبولحي لكأس العرب وغرّد قائلا: “لقد شرفتم قميص المنتخب والجزائر.. ولقد جعلتمونا جميعا نشعر بالفخر”، قبل أن يضيف: “شكرا أشقائي.. تستحقون ذلك”، كما انضم نجم نابولي الإيطالي، آدم وناس، إلى كتيبة نجوم المنتخب الأول المهنئين والمحتفلين بتتويج زملاء بدران بلقب بطولة كأس العرب 2021، حيث نشر تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمنت صورة لاحتفال زملاء القائد مبولحي بالكأس العربية، وعلق قائلا: “أنتم الشجاعة، الإصرار والموهبة”، وتابع: “أنتم الأبطال.. وخاصة مصدر فخرنا شكرا لكم”، كما لم يتردد نجوم آخرون في تشجيع أشبال مجيد بوقرة، على غرار نجم نادي ميتز الفرنسي، فريد بولاية، وزميل وناس في نابولي، فوزي غولام.

مقالات ذات صلة
الوزير الأول يستقبل محاربي الصحراء العائدين بكأس العرب

الوزير الأول يستقبل محاربي الصحراء العائدين بكأس العرب

حكام عرب يهنئون الجزائر بالتتويج بالكأس العربية

حكام عرب يهنئون الجزائر بالتتويج بالكأس العربية

غالاتا سراي التركى يدخل السباق لضم بلايلي

غالاتا سراي التركى يدخل السباق لضم بلايلي

حكم ألماني لإدارة نهائي كأس العرب بين الجزائر وتونس

حكم ألماني لإدارة نهائي كأس العرب بين الجزائر وتونس

ماجر وصايفي وحليش في مواجهة نجوم العالم في قطر

ماجر وصايفي وحليش في مواجهة نجوم العالم في قطر

هذا ما قاله وزير الرياضة التونسي عن “الخضر” ومباراة النهائي

هذا ما قاله وزير الرياضة التونسي عن “الخضر” ومباراة النهائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد