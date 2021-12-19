هكذا احتفل محرز ونجوم “الخضر” بكأس العرب.. شرفتمونا

وجهوا رسائل قوية وتحفيزية لأشبال بوقرة

احتفل، السبت، نجوم المنتخب الجزائري الأول، وفي مقدمتهم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، بتتويج المنتخب الجزائري المحلي بكأس العرب 2021، إثر فوزه على منتخب تونس بهدفين دون رد بعد الوقت الإضافي، في النهائي الذي لعب على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

محرز ونجوم المنتخب الأول احتفلوا بتتويج زملاء يوسف بلايلي، ووجهوا التهنئة والتشجيع لزملائهم في المنتخب الرديف، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب، بحصوله على أول ألقابه في البطولة التي جرت هذه المرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث لم يتردد رياض محرز كالعادة منذ بداية البطولة العربية في متابعة مباريات المنتخب الجزائري، واحتفل بتتويجه بكأس العرب 2021 لأول مرة في تاريخه، حيث نشر نجم المان سيتي منشورا على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي تضمنت صورة لاحتفال زملاء بلايلي بهدف سعيود في مرمى المنتخب التونسي، وعلق عليها: “الشعب الجزائري فخور بكم”، كما كتب في منشور آخر “الحمد لله” بعد نهاية المباراة مرفقة بعلم الجزائر.

من جهته، هنأ نجم نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، أشبال مجيد بوقرة بعد تتويجهم التاريخي ببطولة كأس العرب 2021، واحتفل من جانبه بهذا اللقب برسالة مؤثرة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث نشر صورة لرفع مبولحي لكأس العرب وغرّد قائلا: “لقد شرفتم قميص المنتخب والجزائر.. ولقد جعلتمونا جميعا نشعر بالفخر”، قبل أن يضيف: “شكرا أشقائي.. تستحقون ذلك”، كما انضم نجم نابولي الإيطالي، آدم وناس، إلى كتيبة نجوم المنتخب الأول المهنئين والمحتفلين بتتويج زملاء بدران بلقب بطولة كأس العرب 2021، حيث نشر تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمنت صورة لاحتفال زملاء القائد مبولحي بالكأس العربية، وعلق قائلا: “أنتم الشجاعة، الإصرار والموهبة”، وتابع: “أنتم الأبطال.. وخاصة مصدر فخرنا شكرا لكم”، كما لم يتردد نجوم آخرون في تشجيع أشبال مجيد بوقرة، على غرار نجم نادي ميتز الفرنسي، فريد بولاية، وزميل وناس في نابولي، فوزي غولام.