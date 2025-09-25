هكذا حوّلت صانعة جبن جزائرية الشغف إلى إنجاز غير مسبوق!

حققت ليتيسيا صلاح إنجازًا غير مسبوق بكونها أفضل امرأة جزائرية وأفريقية تمكنت من المشاركة في مسابقة “أفضل صناع الجبن في العالم” لعام 2025 بفرنسا.

وكانت الشابة التي تنحدر من منطقة القبائل، قد اختيرت في السنة الماضية كأفضل صانعة جبن في الجزائر، ما فتح لها المجال للدخول في المسابقة العالمية التي ضمت أمهر الحرفيين في هذا المجال، خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الماضي.

وتميزت مشاركة ليتيسيا، في المسابقة التي نظمت في مدينة تورز الفرنسية بكونها المرأة الوحيدة التي مثلت الجزائر وأفريقيا أمام لجنة تحكيم دولية، تضم خبراء في صناعة الجبن.

وحصل جبن «Champs de fleurs» الجزائري على الميدالية البرونزية رغم المنافسة العالمية الشديدة، حيث ترتبط ليتيسيا، بجيل جديد من الحرفيين الشغوفين والدقيقين، والمتجذرين بعمق في ثقافتهم.

وتعد المسابقة من بين الأصعب عالميًا، إذ ترتكز على الإبداع والخبرة والحرفية، ويُطلب من المشاركين التميز في اختيار وعرض أنواع الجبن المتنوعة، مع تقييمهم على جوانب عدة منها الإتقان التقني، وقدرتهم على الدفاع عن ثراء حرفتهم والترويج لها.

كما مثلت هذه المشاركة فرصة لإظهار ثراء وتنوع الخبرة الجزائرية، حيث سبق للجزائر أن صنعت لنفسها اسمًا في النسخ السابقة، لا سيما بالميدالية الذهبية التي فاز بها جبن “الكفاس”، وهو جبن يصنع في جنوب الجزائر ويشتهر بأصالته وجودته الاستثنائية.

وجاءت المنافسة العالمية في وقت صارت فيه الأجبان الجزائرية تجذب اهتمامًا دوليًا متزايدًا؛ ففي عام 2024 صنّف موقع TasteAtlas الإلكتروني المتخصص في الطهي جبنة “تاكماريت”، وهي جبنة تقليدية تُحضّر في منطقتي غرداية والنعامة، كواحدة من أفضل أنواع أجبان الماعز في العالم.

وتتميز هذه الجبنة الحرفية، التي تُحضّرها النساء بطرق تقليدية، بقوامها الناعم ونكهتها المعتدلة وخلوها من الملح، وفق ما ذكره موقع Topdestinationsalgerie.