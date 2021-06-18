هكذا رد مقري على آيت حمودة..!

بعد تصريح المثير في حق الأمير عبد القادر

وصف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تصريح البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة، في حق الأمير عبد القادر بالمقرف والظالم.

ونشر مقري عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها “ما قاله آيت حمودة عن الأمير عبد القادر مقرف وظالم وينم عن جهل كبير بالحقائق التاريخية”.

وتابع”كما أن خلفيته في الاعتداء على الأمير وشتم مصالي الحاج وبومدين خلفية أيديولوجية تزيد في نشر العداوة والاستقطاب والتوترات الاجتماعية في بلادنا”

وشدد الرجل الأول في حركة مجتمع السلم انه سيعود للموضوع في وقت لاحق.