هكذا سيتم تدريس “التربية المرورية” للمراحل التعليمية الثلاث

أعدت وزارة التربية الوطنية “مذكرة منهجية حول كيفية تدريس التربية المرورية في الوسط المدرسي” تزامنا مع الانطلاق في تدريسها ابتداء من الدخول المدرسي الحالي في المراحل التعليمية الثلاث.

وحسب وزارة التربية تم اعداد “مذكرة منهجية حول كيفية تدريس التربية المرورية ترتكز أساسا على دروس ضمن المقرر الدراسي مع أنشطة مكملة تتدخل فيها الجمعيات والجهات الأمنية التي تعمل على إعداد الدعائم من مطويات وملصقات تحسيسية لفائدة التلاميذ أو اللجوء إلى تنظيم حصص تطبيقية بالمؤسسات التربوية لتعليم الأطفال السياقة وفق قوانين المرور.

وأوضح المكلف بالإعلام والتنسيق المروري على مستوى قيادة الدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن إدراج التربية المرورية، سيكون بطريقة ” “تدريجية” و”مستمرة” في الجداول الزمنية والبرامج التعليمية للمراحل التعليمية الثلاث, بتمكينهم من التعرف على وسائل النقل، وتحسيسهم بأخطار الطريق وكذا حثهم على احترام قواعد المرور وتقاسم فضاء حركة المرور.

مع إبراز كيفية احترام الطريق من طرف مستعمليه إلى جانب كيفية احترام رجال الأمن و تعزيز كيفيات ضمان السلامة المرورية و معرفة قواعد الاسعافات الأولية.

كما أكد ذات المسؤول أنه سيتم تلقين التلاميذ التربية المرورية من خلال “الدروس والوضعيات الادماجية التي ستدرج في مادة التربية المدنية بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسط, و دروس متفرقة في عدة مواد بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي”.

وأبرز في هذا المقام ,أن قيادة الدرك الوطني “شريك فعال في ميدان السلامة المرورية يمكنه تقديم الدعم في هذا البرنامج عن طريق الحملات التحسيسية والدروس المقدمة لشريحة الاطفال سواء في الطور الابتدائي أو الطور المتوسط او الثانوي مشيرا إلى وجود “برنامج سنوي ثري “لأجل دعم التربية المرورية في كل المؤسسات التربوية بالتنسيق مع الجهات الوصية.

كما أكدت المكلفة بالاتصال بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق, فاطمة خلاف, أن ادراج التربية المرورية في الوسط المدرسي سيمكن التلاميذ من معرفة قواعد حركة المرور و تنمية الوعي لديهم بمخاطر حوادث الطرقات.

وحسب خلاف حددت اللجنة الوزارية المشتركة،الأنشطة البيداغوجية ذات الصلة بالتربية المرورية في المواد الأدبية والعلمية.

كما حددت محاور الانشطة المكملة, مشيرة إلى أن المندوبية تشرف بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية ووزارة النقل على انجاز “الدعائم التحسيسية” الموجهة للأنشطة المكملة, تكون بمثابة سند يعتمد عليه التلميذ في تلقي معلومات اضافية على غرار المطويات والكتيبات.

ولتجسيد هذا المسعى حدد المرسوم التنفيذي رقم 23-98 المؤرخ في 05 مارس 2023 حول ” كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات التعليمية” التسمية بـ”التربية المرورية في الوسط المدرسي”، و التي ” يتم ادراجها من خلال تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق ضمن أنشطة بيداغوجية وأنشطة مكملة للمدرسة ” ,تخص مختلف أطوار التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة والمتخصصة”.

ويتم تلقين التربية المرورية في الوسط المدرسي وفق برنامج تعده اللجنة الوزارية مشتركة المكلفة بدراسة كل المسائل المرتبطة بالتربية المرورية وابداء الرأي فيها.

كما يسمح هذا النص القانوني بإمكانية تنفيذ حصص تطبيقية بهدف تجسيد المعارف النظرية التي تم تلقينها للتلاميذ.

كما منح هذا المرسوم المؤسسات التربوية امكانية الاستعانة بمتدخلين مختصين في مجال الوقاية والسلامة المرورية أو جمعيات معتمدة للمساهمة في انجاز هذه الانشطة.

وتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد برنامج التربية المرورية في الوسط المدرسي من ممثلي وزارات التربية الوطنية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشؤون الدينية والأوقاف، النقل، الصحة، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية والمرصد الوطني للمجتمع المدني.