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رياضة

هكذا علق لاعبو “الخضر” بعد الفوز على النيجر

سليم.ع
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هكذا علق لاعبو “الخضر” بعد الفوز على النيجر
صورة جماعية للمنتخب الوطني بعد المباراة

رغم اختلاف العبارات التي علق بها لاعبو المنتخب الوطني، على فوزهم العريض على النيجر، إلا أنها صبت في سياق واحد وهو ضرورة المواصلة في النتائج الإيجابية والحفاظ على روح المجموعة.

ونشر لاعبو “الخضر” ممن علقوا على الفوز العريض، على حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جماعية للمنتخب بعد المباراة، حيث كتب قائد “الخضر” رياض محرز: “تحيا الجزائر”.

من جهته لاعب الوسط سماعيل بن ناصر أشاد بالفوز المحقق والوجهة الذي ظهر به المنتخب، وشدد في تعليقه على ضرورة الحفاظ على الروح الجماعية وقوة المجموعة قبل مباراة الثلاثاء أمام نفس المنافس.

أما الحارس أوكيدجة، فعبر عن فرحته بالفوز، بنشر الصورة الجماعية للمنتخب عقب الفوز، وهنأ الجميع على الفوز الجديد.

ونشر بوداوي صورا له من مباراة النيجر، التي دخل فيها بديلا في الشوط الثاني، وكتب: ” تحيا الجزائر”.

ولم يتخلف يوسف بلايلي عن زملائه في التعليق على الفوز المحرز، ونشر صورة للمنتخب وقال: “الحمد لله 30 مباراة متتالية بدون هزيمة”.

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