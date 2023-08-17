هكذا علّق محرز بعد فوز مانشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبي

هنأ الدولي الجزائري رياض محرز ناديه السابق مانشستر سيتي عقب تتويجه بكأس السوبر الأوروبي على حساب نادي إشبيلية الإسباني.

وكتب محرز في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” تهانينا يا رفاق على صنع المزيد من التاريخ، هل الكأس يحسب لي أيضًا ؟”.

كما نشر محرز صورة لزملائه السابقين مع كأس السوبر الأوروبي وأرفقها بعبارة ” كأس أخرى”.

وتوج مانشستر سيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي، بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4 على إشبيلية، وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.



ويستعد محرز مع الأهلي، لخوض مباراة الجولة الثانية من الدوري السعودي، أمام نادي الخليج، التي تلعب الخميس بداية من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر.