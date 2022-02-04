هكذا علَّق ليفربول على النهائي الإفريقي بين نجميه صلاح وماني

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي نجميه محمد صلاح وساديو ماني لوصولهما لنهائي كأس أمم أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادى ليفربول على موقع “تويتر” صورة للاعبين محمد صلاح وساديو ماني وعلق عليها “ساديو ضد مو في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021.. فخور بكما”.

كما نشر موقع ليفربول بالعربي تهنئة لمحمد صلاح معلقا عليها: إلى النهائي!.. تهانينا للملك محمد صلاح على وصوله رفقة المنتخب المصري إلى المحطة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية 2021″.

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.