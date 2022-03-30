هكذا وصفت الصحف العالمية خسارة “الخضر”

"الخيبة" و"الصدمة" و"نهاية الحلم"..

لم تختلف الصحف الرياضية العالمية، والعربية منها على وجه الخصوص في وصف خسارة المنتخب الجزائري لتأشيرة نهائيات كأس العالم 2022، عقب تعثره داخل الديار أمام منتخب الكاميرون، الذي قلب الطاولة على زملاء محرز، حيث أجمعت كلها على أنها “خيبة” و”صدمة” و”نهاية محطمة” لجيل بأكمله كان يحلم بالمشاركة في العرس الكروي العالمي المقرر في قطر شهر نوفمبر المقبل.

وكتبت صحيفة “العين الإخبارية”، الإماراتية، بالبنط العريض “نهاية محطمة” في وصف خسارة المنتخب الوطني تأشيرة المونديال أمام نظيره الكاميروني الثلاثاء على ملعب “مصطفى تشاكر” في البليدة، قبل أن تفصل في مجريات اللقاء وتقول “وفشل منتخب الجزائر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 عقب الهزيمة على ملعبه أمام الكاميرون 1-2 في الوقت الإضافي، في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف”.

أما موقع “سكاي نيوز” في نسخته باللغة العربية عنون “محاربو الصحراء يخفقون في العبور إلى نهائيات مونديال قطر”، قبل أن يتطرق إلى حيثيات المباراة من خلال وصف مجريات شوطي المباراة الرسميين والإضافيين، الذي سار في صالح الزوار قبل أن يعدل البديل أحمد توبة الكفة قبل دقيقتين من صافرة نهاية الشوط الإضافي الثاني، غير أن الفرحة لم تدم طويلا بعد ما تلقت شباك مبولحي هدفا “قاتلا” قبل 10 ثوان من النهاية.

وعلى نفس النهج، سار موقع “البيان نيوز” الذي وصف خسارة “الخضر” تأشيرة كأس العالم بالخيبة، حيث جاء في العنوان “خيبة أمل جديدة”، في إشارة إلى الخيبة الأولى التي افتتح بها المنتخب العام الجديد 2022 عقب فشله في “الكان” الأخيرة، ليفصل الموقع الإماراتي قائلا “على الرغم من تحقيق الفوز في الكاميرون بنتيجة 1 / 0 إلا أن المنتخب الجزائري فشل في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد أن خسر المنتخب الجزائري بنتيجة 2 / 1 من الكاميرون في الجزائر على ملعب “مصطفى تشاكر”، وبهذا يكون المنتخب الجزائري قد فشل في التصفيات وصعد المنتخب الكاميروني بشكل رسمي إلى كأس العالم”.

بدوره، علق موقع “أخبار اليوم” المصري قائلا “سيناريو مجنون يحطم أحلام الجزائر ويمنح الكاميرون بطاقة المونديال”، ليؤكد بعدها نجاح منتخب الكاميرون في التأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على مضيفه المنتخب الجزائري، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، ضمن منافسات إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.