هكذا يتحصّل الطالب على شهادة جامعية “مؤسسة ناشئة”

بخصوص إعداده لمشروع مذكرة التخرج

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الآليات التي يرتكز عليها مشروع إعداد الطالب الجامعي الجزائري لمذكرة تخرجه، قصد الحصول على شهادة جامعية “مؤسسة ناشئة”، وذلك بهدف حثه على خلق المؤسسات والأفكار الإبتكارية الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، على أن تثمن المشاريع الفائزة بدعم مالي مناسب من الوزارة .

وجاء في القرار رقم 1275 الصادر في 27 سبتمبر 2022 عن وزارة التعليم العالي المحدد لكيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية “مؤسسة ناشئة” من قبل طلبة مؤسسات التعليم العالي، بأن الأخير يهدف إلى خلق جيل من الطلبة رواد الأعمال لهم القدرة والرغبة في التوجه نحو ريادة الأعمال الإبتكارية وخلق مؤسسات ناشئة خلاقة للثروة ومناصب الشغل، والتي تعد عملا مربحا يقوم على أسس ودعائم الابتكار والتكنولوجيا، كما يهدف إلى إيجاد حل تقني وتكنولوجي أو رقمي لمؤسسات قائمة أو مؤسسات مستقلة بذاتها .

وتشتمل مذكرة التخرج للحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة، حسب القرار، على مجموعة من البرامج التدريبية في مجال إعداد مخططات الأعمال الموجهة لمرافقة الطلبة المسجلين لإعدادها، والتي تسمح لهم بإعداد مذكرة تخرج قابلة للتحول إلى مشروع مؤسسة ناشئة، حيث يسمح لطلبة الليسانس والماستر والدكتوراه وكذا طلبة الهندسة والهندسة المعمارية والبيطرة من مختلف التخصصات والكليات إعداد مشروع مذكرة التخرج المعنية، حيث يتلقى هؤلاء الطلبة المسجلون ضمن هذا المسعى دورات تدريبية وورشات ميدانية حول نموذج الأعمال والتسويق الالكتروني والمناجمنت والمحاسبة .

ويرافق كل طالب في السنة الأخيرة من مساره التعليمي وصاحب فكرة قابلة للتطور إلى مؤسسة ناشئة من حاضنة مؤسسته التعليمية، على أن يسمح للطلبة المعنيين بتكوين فرق عمل تتشكل من 2 إلى 6 طلبة من مختلف التخصصات والكليات قصد إعداد مشروع مذكرة تخرجهم للحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة، ويمكنهم بعد عرض ومناقشة مشاريعهم أمام لجنة علمية وخبراء مختصين في مجال اختصاصهم، تضم المؤطر وعضو من حاضنة الأعمال أو دار المقاولاتية وممثل عن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، الحصول على شهادة نهاية الدراسة الجامعية وعلى ديبلوم مؤسسة ناشئة يهدف على الأقل للحصول على وسم “لابل” مشروع مبتكر .

وتسهر إدارة حاضنة الأعمال الجامعية، حسب القرار المذكور، على مرافقة المشاريع المتحصلة على وسم “لابل” مشروع مبتكر للتحول الفوري إلى مؤسسات ناشئة حاصلة على ذات الوسم من قبل اللجنة الوطنية لمنح العلامة، كما يتم تسجيل المشاريع المتميزة في مسابقة وطنية لأفضل المؤسسات الناشئة وتثمن المشاريع الفائزة بدعم مالي مناسب من طرف وزارة التعليم العالي وكذا من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين المهتمين بالمجال .