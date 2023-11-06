هكذا يتم احتساب المعدلات الفصلية والسنوية للتلاميذ

عبر اعتماد طريقة موحدة لتحقيق التكافؤ بين الجميع

ستلتزم مديريات التربية للولايات، من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، باعتماد طريقة موحدة في احتساب المعدلات السنوية والفصلية ومعدلات المادة الواحدة لجميع التلاميذ المتمدرسين، وذلك بغية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، خاصة بعد أن أقرت وزارة التربية الوطنية في مذكرة خاصة بالتقويم البيداغوجي للسنة الدراسية الجارية توحيد إجراء الاختبارات الفصلية.

وفي مقابل ذلك، بادرت مؤسسات تربوية تتوفر على أفواج تربوية عديدة، ببرمجة فروض الفصل الدراسي الأول بصفة مسبقة، وذلك بتاريخ 30 أكتوبر الفارط أي قبل الخروج في عطلة الخريف، في حين شرعت مؤسسات أخرى في إجرائها مباشرة بعد استئناف الدراسة، أي ابتداء من يوم الأحد الموافق لـ5 نوفمبر الجاري.

وبناء على المنشور الوزاري رقم 272 المؤرخ في 18 أكتوبر الفائت، المتضمن التقويم البيداغوجي للسنة الدراسية الجارية، بادرت مفتشيات إدارة المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بتوجيه تعليمات إلى الأساتذة في مختلف التخصصات، تحثهم من خلالها على أهمية الالتزام بتوحيد طريقة احتساب المعدلات الفصلية والسنوية لأزيد من 11 مليون تلميذ، إلى جانب اعتماد منهج واحد في احتساب معدل المادة الواحدة ومعدل التقويم المستمر في مادة الرياضيات ومعدل التقويم المستمر في المواد اللغوية.

وبخصوص مرحلة التعليم الابتدائي، فإنه تقرر احتساب “معدل التقويم للمواد اللغوية”، لتلاميذ الطورين الثاني والثالث أي “أقسام الثالثة والرابعة والخامسة”، من خلال جمع علامات كافة الأنشطة ويتعلق الأمر “بفهم المنطوق، التعبير الشفوي، قراءة، إملاء، محفوظات والإنتاج الكتابي”، وتقسيم الناتج على 07 وهو عدد الأنشطة، على أن يتم الحصول على “معدل التقويم المستمر لمادة الرياضيات”، عن طريق جمع علامات الميادين وهي “الأعداد والحساب، المقادير والقياس، تنظيم المعطيات، الفضاء والهندسة”، وتقسيم الناتج على أربعة وهو إجمالي الميادين.

وفي نفس السياق، أشارت مفتشيات إدارة المدارس الابتدائية، إلى أن احتساب معدل المادة يساوي معدل التقويم المستمر زائد علامة الاختبار والكل تقسيم اثنين، على أن يتم الحصول على المعدل الفصلي عن طريق جمع المعدلات الفصلية للمواد المعنية بالتقويم المستمر، مع علامة اختبارات المواد الأخرى والكل تقسيم عدد المواد.

وفيما يخص مرحلة التعليم المتوسط، فإنه سيتم احتساب معدل التقويم المستمر عن طريق جمع علامة تقييم النشاطات مع علامة الفرض المحروس والكل تقسيم اثنين (2)، ليتم الحصول على المعدل الفصلي لكل مادة تعليمية، عن طريق جمع معدل التقويم المستمر مع علامة الاختبار الفصلي والناتج يضرب في ثلاثة (3).

وأما عن كيفية احتساب “المعدل الفصلي”، فإنه يتم جمع المعدلات الفصلية للمواد بمعاملاتها والكل تقسيم مجموع المعاملات، على أن يتم احتساب المعدل السنوي، عن طريق جمع معدل الفصل الأول مع معدل الفصل الثاني مع معدل الفصل الثالث، والكل تقسيم ثلاثة (3).

وفيما يتعلق بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، حثت مفتشيات إدارة الثانويات الأساتذة على ضرورة الالتزام بتطبيق طريقة موحدة في احتساب المعدل الفصلي للغات، وذلك عن طريق جمع علامة التقويم المستمر مع علامة الفرض المحروس مع علامة التعبير الشفوي مع علامة الاختبار الفصلي والناتج يضرب في اثنين (2) ثم الكل يتم تقسيمه على 5، على أن يتم الحصول على “المعدل الفصلي للمادة بالنسبة للمواد ذات الأعمال التطبيقية”، عن طريق جمع علامة التقويم المستمر مع علامة الفرض المحروس مع علامة الأعمال التطبيقية مع علامة الاختبار الفصلي، ليضرب الناتج في “اثنين 02” ثم الكل يتم تقسيمه على 05.

وبالإضافة إلى ذلك، ولأجل الحصول على المعدل لباقي المواد الأخرى غير المرتبطة بالأعمال التطبيقية، فالأساتذة مطالبون وجوبا بجمع علامة التقويم المستمر مع علامة الفرض المحروس مع علامة الاختبار، ليضرب الناتج في “اثنين 02” والكل تقسيم “أربعة 04”.

وعن كيفية احتساب “المعدل الفصلي”، فإنه يتم جمع المعدلات الفصلية للمواد، ثم تضرب في معاملاتها، ليجمع الناتج مع ما فاق العشر نقاط من علامة المشاريع، مع ما فاق العشر نقاط من علامة المطالعة والكل تقسيم مجموعة المعاملات، على أن يتم الحصول على “المعدل السنوي” بجمع معدل الفصل الأول مع معدل الفصل الثاني مع معدل الفصل الثالث والكل تقسيم ثلاثة (3).