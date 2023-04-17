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هكذا يسعى إيلون ماسك لمنافسة شات جي بي تي!

الشروق أونلاين
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هكذا يسعى إيلون ماسك لمنافسة شات جي بي تي!

كشفت تقارير إخبارية، أن الملياردير إيلون ماسك، يخطط لإطلاق شركة ذكاء اصطناعي لمنافسة شركة “OpenAI”، مبتكرة روبوت الدردشة “شات جي بي تي”.

ويستعد رئيس موقع التغريدات “تويتر” وشركة “تسلا”، لجمع فريق من الباحثين والمهندسين في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يجري محاثات مع العديد من المستثمرين حول المشروع، وفقا لما ورد في تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات، في تصريحات الصحيفة، إن “الكثير من الناس يستثمرون في المشروع… إنه حقيقي ومتحمسون له”.

وأشار نفس المصدر إلى أن ماسك أسس، في 9 مارس الماضي، شركة جديدة تدعى “X.AI”، وتتخذ نيفادا مقرا لها.

كما ورد أن الملياردير حصل على الآلاف من معالجات “GPU” العالية الطاقة من أجل مشروعه الجديد للذكاء الاصطناعي، وأن قام بتجنيد مهندسين من مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل “DeepMind”.

ومن المرجح أن تكون شركة ماسك الناشئة الجديدة “X.AI” هي محاولة للتنافس مع شركة “OpenAI”، التي شارك في تأسيسها في عام 2015، وغادر مجلس إدارتها بعد 3 سنوات، وذلك لاختلافه معها بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي.

وتمكنت شركة “OpenAI” بعد فترة وجيزة من إطلاقها أن تصبح شركة ناشئة هادفة للربح، وحصلت على استثمار بقيمة مليار دولار من شركة “مايكروسوفت” الأمريكية.

وسبق لإيلون ماسك أن عبّر عن مخاوفه الخاصة بشأن قدرة نماذج مثل “شات جي بي تي-4″، وهو أحدث إصدار من “OpenAI”، على نشر معلومات كاذبة، وإثبات التحيز السياسي.

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