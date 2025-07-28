هكذا يعمل ذباب الصهاينة الناطق بالعربية على تشويه المقاومة!

معلومات خطيرة ينبغي معرفتها

في عصر الهيمنة الرقمية، لم تعد أرض الواقع هي الميدان الوحيد للحروب، بل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحات مواجهة حقيقية، لا تقل ضراوة عن نيران الدبابات، فذباب الصهاينة الناطق بالعربية يعمل على تشويه صورة المقاومة، بلا كلل منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في أكتوبر 2023.

وبينما يقف رجال المقاومة في الميدان مدافعين بكل بسالة عن الأرض والعرض والكرامة، تتحرك ضدهم جيوش من الحسابات الوهمية لتشنّ حربا من نوع مختلف، حرب تشويه لأخلاقهم، وتضليل للوعي العربي، ولعلنا جميعا صادفنا منشورات تتهم كتائب القسام بسرقة المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان غزة، أو تروّج لمزاعم اعتداء حركة حماس على النساء والأطفال، أو اغتصاب المجاهدين لجنديات صهيونيات.. وغيرها.

كوادر من حركة حماس تعتدي على قافلة كانت تحمل مساعدات لشعب غزة (لكم الله يااطفال غزه من حركة #حماس الأرهابيه ) pic.twitter.com/tfsqzyW5UO — بو عيسى 🇧🇭 (@shawqibh122) July 26, 2025

وما لم يعد خافيا على أحد أن الكلمات، والصور، والتغريدات التحريضية أصبحت أدوات حقيقية في ميادين الصراع الافتراضية، حيث يعمل الذباب الإلكتروني بكل مكر ودهاء وتحت أجندات صهيونية وأمنية، لضرب روح المقاومة، وزرع الشك والانقسام بين أبناء الأمة.

هذا الذباب لا يظهر على هيئة جندي بزيّ الاحتلال، بل يتخفّى في صورة “شاب عربي”، أو “مواطنة مهتمة بالسلام”، أو “صوت عقلاني” على وسائل التواصل، يتقن استخدام لغتنا ولهجاتنا ويُحسن التمويه خلف شعارات “المنطق” و”الواقعية” و”الإنسانية” لكنه في الواقع جزء من منظومة موجهة ومدربة تستهدف العقول، وتطمس الحقائق، وتبث الإحباط والتشكيك.

🚨عاجل من غزة هذا اليوم …

تكتم إعلامي حول الحدث

✍️في حادثة صادمة أثارت موجة غضب واسعة، شهدت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة اعتداءً من قبل عناصر شرطة حـ.ماس النسائية على نازحات فلسطينيات أمام أحد المخابز، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

حماس الخمينية حولت الجنس الناعم إلى مجرم pic.twitter.com/iaa1KyJWer — 🇸🇦 Panadol_Extra❤️ (@K_h_s_260) May 20, 2025

الاحتلال يدرّس شبابه اللغة العربية.. لكن ليس حبًا في العرب

كشفت تقارير رسمية أن المدراس والجامعات في تل أبيب تدرّس طلاب الجيش والمخابرات اللغة العربية ومختلف اللهجات المحلية (خليجية، شامية، مغاربية…)، وذلك ليس حبا في العرب أو من باب التعرف على ثقافة الآخر وإنما إعدادا لهم ليشنوا حروبا نفسية عبر السوشيال ميديا، فيتسللون بهويات وهمية ودافعهم التشويش، والتشكيك، والاختراق الناعم للوعي.

وتُظهر تقارير عبرية أن وحدات متخصصة في الجيش، مثل وحدة 8200، تُدرّب عناصرها على الحرب الإلكترونية والإعلامية، من ضمنها: التجسس، التلاعب بالمعلومات، وبث الروايات باللغة التي يفهمها “العدو”، أي الشعوب العربية، وهنا على الشباب العربي أن يتحلى بالوعي.

إذًا، حين ترى حسابًا على “X” أو “فيسبوك” أو أي منصة تواصل يكتب باللهجة المصرية أو الخليجية ويهاجم المقاومة، فلا تنخدع بمظهره.. قد يكون خلفه شاب من تل أبيب، لا من طنطا أو الرياض.

كيف يعمل ذباب الصهاينة؟

بصمتٍ ماكر يتسلل إلى العقول عبر الشاشات، يقود ذباب الصهاينة الناطق بالعربية، حربا نفسية بامتياز، يعمل خلالها على تشويه صورة المقاومة، وإضعاف الدعم الشعبي العربي لها، وخلق حالة من الإحباط واللامبالاة.

ويتحايل العدو الصهيوني على اللغة والمشاعر لهدف خبيث متمثل في إفراغ القضية الفلسطينية من عمقها الإنساني والتحرّري، وتحويلها إلى مجرد “نزاع” يُستحسن الصمت عنه، متبعا عدة أساليب ماكرة أبرزها:

1ـ الحسابات الوهمية والمزيفة

وتُدار هذه الحسابات من غرف عمليات داخل كيان الاحتلال أو من شركات متعاونة معه، حيث تستخدم أسماء عربية وصور رمزية، أحيانًا لأشخاص حقيقيين دون علمهم، وتعتمد على لهجات محلية لتبدو “منّا وفينا”.

2ـ تكرار الرسائل المضللة

يعتمد هذا الأسلوب على نشر نفس الجمل والعبارات في كل مكان، لتبدو كأنها “رأي عام”، مثل: “المقاومة سبب الدمار”، “كفاية دعم فلسطين”، “حماس باعت غزة”، وما إلى ذلك من الرسائل المغرضة.

3ـ فبركة الأخبار والمشاهد

هنا يعمل العدو على إغراق منصات التواصل الاجتماعي بسيل من المواد الرقمية المزيفة باستخدام صور قديمة أو من سياقات مختلفة، فيقوم مثلا باجتزاء مقاطع فيديو لإظهار المقاومة كأنها تعتدي على المدنيين أو تستغلهم.

4ـ التعليق المنسق لإغراق المنشورات

وذلك بالدخول الجماعي على منشورات داعمة للمقاومة بهدف: تحويل النقاش.، وبث السخرية أو الشتائم، وخصوصا من أجل التشكيك بالمعلومة أو بصاحبها.

5ـ استغلال أخطاء فردية

تضخيم أي خطأ أو تصرف غير مدروس من طرف المقاومة، بتحويل الخطأ الفردي إلى “عيب بنيوي” يتم تكراره لتشويه كامل الحركة.

6ـ التظاهر بـ”الحياد” أو “الواقعية”

مثل: “أنا ضد الاحتلال بس كمان ضد حماس لأنها تخرب غزة”، وهذا النوع من الخطاب يسعى لكسب التعاطف ثم دس السمّ في الكلام “المنطقي”.

7ـ الهجوم على الداعمين للمقاومة

وهذا من أخطر الأساليب وأكثرها خبثا، حيث يعمل الذباب على تشويه سمعة المؤثرين والمراسلين، والقيام بحملات ضد كل من يتبنى موقفًا واضحًا ضد الاحتلال.

ولا يتوقف الاحتلال في حربه النفسية التي يشنها على رجال المقاومة، عند حدود القتل أو الحصار، بل يتعمد اختلاق صورة انتصار وهمي، يُروّج لها عبر الإعلام ووسائل التواصل، حتى وإن كانت المؤشرات الميدانية تفضح تخبطه، وارتباكه، وعجزه العسكري والأمني.

فحين يفشل في اغتيال قيادات المقاومة، يُعلن “نجاحات استخباراتية”، وحين تُدك مستوطناته بالصواريخ، يتحدث عن “ضبط النفس”، وحين تخرج المقاومة من المعركة مرفوعة الرأس، يطلق حملات تشويه لتقليل شأنها وتبرير فشله أمام جمهوره.

يذكر أن الإعلام العبري، نشر مؤخرًا، تقريرًا صادمًا عن الوضع الداخلي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي اعتبره كثير من المتابعين والمحللين إجابة حاسمة على سؤال طالما طُرح بشأن إنجازات المقاومة بعد عملية طوفان الأقصى.

التقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ولم يقتصر على رصد الخسائر الميدانية، بل كشف “الانهيار الصامت” في بنية جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تفشي الإصابات الجسدية والنفسية، وتزايد أعداد الجنود المعاقين، وتدهور الروح المعنوية داخل الوحدات القتالية.

وبينما تحاول قيادة الاحتلال تشويه صورة المقاومة والإبقاء على صورة “الجيش الذي لا يُقهر” لامعة، تُظهر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع عكس ذلك تمامًا: جيشٌ يترنّح تحت وطأة الصدمة، ووحدات كاملة تخرج من الخدمة بفعل الضغط النفسي، وآلاف الجنود يُعاد تصنيفهم كمُعاقين أو غير صالحين للقتال.

ماذا حققت المقاومة منذ السابع من أكتوبر 2023؟

وفقا لتقرير الصحيفة العبرية، واسعة الانتشار في تل أبيب:

ـ تتوقع وزارة حرب الاحتلال أن يكون لدى الجيش عام 2028 قرابة 100 ألف من الجنود والضباط المعاقين كقدامى محاربين، نصفهم على الأقل يعانون من مشاكل “تخلف عقلي”.

ـ أكثر من 10,000 جندي تلقوا علاجًا نفسيًا منذ بداية الحرب، تم الاعتراف بـ 3,769 منهم كمصابين باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، بينهم 1,600 جندي خلال عام 2024 وحده.

ـ9 آلاف جندي آخرين، معظمهم من الجنود المقاتلين، يعانون من القلق والاكتئاب وأعراض ما بعد الصدمة.

ـ 18.500 جندي جريح يتلقون العلاج من الحرب وهم ما يقرب فرقتين “اختفتا من تعداد جيش الاحتلال الذي يعاني نقص في الجنود” وفق الصحيفة.

ـ عانى أكثر من 3600 جندي صهيوني من “اضطراب ما بعد الصدمة” منذ فوجئوا بطوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023 وما تلاه من حرب وهم ما يعادل لواءين (تم حذفهم من ميزان القوة في الجيش الإسرائيلي باعتبارهم “ضحايا ما بعد الصدمة”، وفق الصحيفة.

ـ أكثر من 12 ألفًا من المصابين لم يغادروا فقط وحداتهم القتالية، بل خرجوا أيضًا من سوق العمل، ما يُلحق ضررًا إضافيًا بالاقتصاد.

ـ مئات الحالات التي صُنفت بأنها حادة استدعت إدخالًا قسريًا إلى مستشفيات نفسية، وتُشير الوزارة إلى أن وحدة العلاج النفسي المتنقلة تتعامل أحيانًا مع 3–4 حالات طوارئ في اليوم الواحد.

هذه المعطيات، التي جاءت على لسان وزارة دفاع الاحتلال نفسها، ترسم وفقا لمحللين سياسيين ملامح أزمة وجودية قد تغير شكل جيش العدو وتوازناته في السنوات المقبلة، كما تكشف نجاح المقاومة، ليس فقط في استنزافه عسكريًا، بل في ضرب بنيته النفسية والمعنوية من الداخل.