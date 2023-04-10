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رياضة
دخل في برنامج التأهيل البدني بعد اجتيازه المرحلة العلاجية

هلال سوداني يعود إلى المنافسة يوم 27 أفريل

ع.ع
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هلال سوداني يعود إلى المنافسة يوم 27 أفريل

أوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية من مصادر خاصة، أن الجزائري العربي هلال سوداني، لاعب فريق ضمك الأول لكرة القدم، سيعود للمشاركة في المباريات بعد عيد الفطر، وتحديدًا في لقاء الاتفاق، 27 أفريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وكشفت المصادر ذاتها عن دخول اللاعب في برنامج التأهيل البدني بعد اجتيازه المرحلة العلاجية إثر إصابته في العضلة الضامَّة خلال مشاركته في مباراة التعاون ضمن الجولة الـ 19 من الدوري. وكان الروماني كوزمين كونترا، مدرب الفريق، طلب من الجهاز الطبي تجهيز سوداني في أسرع وقت من أجل إشراكه في التدريبات الجماعية بعد المباراة أمام العدالة، الثلاثاء.

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