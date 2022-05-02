-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هل اخْتُرق حساب محرز في “تويتر”؟

علي بهلولي
  • 569
  • 0
هل اخْتُرق حساب محرز في “تويتر”؟

نشر النجم الجزائري رياض محرز مساء الإثنين، تغريدة مُثيرة للجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وناشد محرز – مازحا – المدير الجديد لِموقع “تويتر”، بِأن يُعيد له العلامة الزرقاء، التي ترمز إلى أن الصفحة مُوثّقة.

واختفت العلامة الزرقاء من حساب قائد “محاربي الصحراء”، وبقي الاسم واللّقب فقط. وذلك منذ نحو يومَين إلى ثلاثة أيّام.

واشتعل الجدل حول هذا الأمر، حتى أن هناك مَن زعم أن حساب جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اخْتُرق.

ويبقى التساؤل أيضا قائما حول انشغال لاعب بِمواقع التواصل الاجتماعي، عشية مواجهة كبيرة وحاسمة أمام العملاق ريال مدريد الإسباني.
ويتبارى رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مع الريال بِمدريد، سهرة الأربعاء المقبل. ضمن إطار  إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وكان رجال المدرب جوسيب غوارديولا قد فازوا في لقاء الذهاب داخل القواعد، بِنتيجة صغيرة وفارق ضيّق (4-3).

ويُعرف غوارديولا في الساحة التدريبية، بِأنّه يلجأ – عادة – إلى منع لاعبيه من الإبحار في الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، قبيل خوضهم مقابلات مفصلية.

مقالات ذات صلة
دورة دولية للمنتخب المحلّي

دورة دولية للمنتخب المحلّي

5 أعضاء غادروا المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

5 أعضاء غادروا المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

جنوب إفريقيا تعود ومستعدّة لِإنجاح “شان” الجزائر 2023

جنوب إفريقيا تعود ومستعدّة لِإنجاح “شان” الجزائر 2023

“الفيفا” لم تحسم بعد أمر ملف مباراة الجزائر والكاميرون

“الفيفا” لم تحسم بعد أمر ملف مباراة الجزائر والكاميرون

اشاعة وفاة أشهر وكيل لاعبين في العالم تحدث ضجة

اشاعة وفاة أشهر وكيل لاعبين في العالم تحدث ضجة

“المناجير” الرّاحل رايولا كان مدير أعمال هذا اللاعب الجزائري

“المناجير” الرّاحل رايولا كان مدير أعمال هذا اللاعب الجزائري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد