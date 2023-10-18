“هل تبني حماس أنفاقًا تحت المستشفيات؟”.. تقرير بي بي سي الذي تسبب في فاجعة المعمداني!
وجه ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي” بعد فاجعة قصف مستشفى المعمداني، على اعتبار أنها نشرت تقريرا تتحدث فيه عن بناء حماس للأنفاق تحت المدارس والمستشفيات.
وحمل الكثيرون بي بي سي مسؤولية قصف جيش الاحتلال الصهيوني للمستشفى واستشهاد أزيد من 500 شخص، باعتبارها المحرض الأول حسبهم على العملية بعد تقريرها الذي يحمل عنوان: “هل تبني حماس الأنفاق أسفل المستشفيات والمدارس؟”.
The BBC speculated yesterday: “Does Hamas build tunnels under hospitals and schools?”
Today, Israel has bombed a hospital and a school, killing upwards of 500 people.
This is how the Western media manufactures consent for war crimes. pic.twitter.com/cZatpLC6Cm
— John McEvoy (@jmcevoy_2) October 17, 2023
وأشار البعض أن يد بي بي سي ملطخة بدماء الأبرياء، وهي المسؤولة عن قصف المدارس والمستشفيات والمساجد.
Deux temps, deux images.
Yesterday. BBC : « Does Hamas build tunnels under hospitals and schools »
Today. Euronews : « At least 500 killed in Gaza City hospital blast » pic.twitter.com/NaYPz8Yrng
— Zaka (@ZakaToto) October 17, 2023
وكانت ليز دوسيه، كبيرة المراسلين الدوليين لمحطة البي بي سي في جنوب إسرائيل، قد نشرت رد على سؤال من قارئ مجهول، يسأل: من فضلك، هل يمكنك توضيح مكان وجود أنفاق حماس، وما إذا كانوا يقومون ببنائها تحت المستشفيات والمدارس؟
وردت صحفية بي بي سي: “تعتبر أنفاق غزة بمثابة متاهة مترامية الأطراف لدرجة أن الجيش الإسرائيلي يطلق عليها اسم “مترو غزة”.
وأشارت: “إنهم جزء حيوي من عمليات حماس. تُستخدم الأنفاق لنقل البضائع والأشخاص، وتخزين الأسلحة والذخائر، وإيواء مراكز القيادة والسيطرة. ومن المعروف أنها معززة بشكل كبير بالخرسانة وموصولة بالكهرباء. إنها عميقة جدًا، حيث يصل عمقها إلى 100 قدم (30 مترًا) بحيث يصعب تحديد موقعها على وجه اليقين”.
وأضافت: “لكن مثل هذه الشبكة الواسعة تحت الأرض، على قطعة صغيرة من الأرض، يبدو من المرجح أن تتدفق تحت أحياء مكتظة بالمنازل والمستشفيات والمدارس”.
وتابعت: “كانت هناك تقارير تفيد بأن بعض الممرات لها مداخل تقع في الطوابق السفلية من المنازل والمساجد والمدارس والمباني العامة الأخرى للسماح للمسلحين بالتهرب من اكتشافهم”.
The very same Lyse Doucet (@bbclysedoucet) who wrote that unsubstantiated ‘Does Hamas build tunnels under hospitals?’ article is one of the journalists updating the @BBCNews‘s page on the hospital massacre. Unbelievable pic.twitter.com/t02iBNPfbn
— 🇵🇸 (@epaktaeus) October 18, 2023
وقالت تقارير إخبارية إن بي بي سي لم تذكر بوضوح أن حماس لديها أنفاق تحت المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات، رغم أنها لم تنكر، وبدلاً من ذلك، قالت إن ذلك “مرجح”، مما يعطي حسب الكثيرين الشرعية للحجة الإسرائيلية القائلة إنها تضرب أهدافاً مدنية ومناطق سكنية.
ولم تكتف هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بدعم الادعاءات الإسرائيلية حسب تقارير، بل ألمحت من خلال كلماتها إلى أن المباني والمنشآت التي ذكرتها لا تستحق الحماية، مما أعطى الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر ليفعل ما يريد، ويؤكد له أنه مهما استهدف.، سيكون محميًا من أي انتقاد.
ونشر مغردون صورا لمبنى بي بي سي ملطخا بالدماء، وقالوا بأنها صوت الشر ومنظمة إجرامية وأسوأ مؤسسة إعلامية في التاريخ، مؤكدين بأنها مشاركة في الجريمة النكراء.
BBC @BBCWorld yesterday posed a loaded question: Does Hamas build tunnels under hospitals & schools?
Today Israel bombed the (Anglican) hospital in #Gaza killing 500+ civilians.
BBC bears full responsibility for the attack instigated and abetted by its partisan coverage. pic.twitter.com/TeVmBTNrSJ
— Taqadum Al-Khatib (@taqadum) October 17, 2023
بي بي سي كتبت اليوم هذا العنوان:
هل حماس بنت أنفاقًا تحت المستشفيات؟
وبعدها بساعات قصفت اسرائيل مستشفى المعمداني وقتلت “٥٠٠ شهيد” طبقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة جُلهم من النازحين الذين كانوا يستخدمون المستشفى كملجأ.
بي بي سي مشاركة في هذه الجريمة@BBCArabic @BBCWorld pic.twitter.com/40wCzSOCK2
— Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) October 17, 2023