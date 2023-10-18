“هل تبني حماس أنفاقًا تحت المستشفيات؟”.. تقرير بي بي سي الذي تسبب في فاجعة المعمداني!

وجه ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام لهيئة الإذاعة البريطانية ‏”بي بي سي” بعد فاجعة قصف مستشفى المعمداني، على اعتبار أنها نشرت تقريرا تتحدث فيه عن بناء حماس للأنفاق تحت المدارس والمستشفيات.

وحمل الكثيرون بي بي سي مسؤولية قصف جيش الاحتلال الصهيوني للمستشفى واستشهاد أزيد من 500 شخص، باعتبارها المحرض الأول حسبهم على العملية بعد تقريرها الذي يحمل عنوان: “هل تبني حماس الأنفاق أسفل المستشفيات والمدارس؟”.

وأشار البعض أن يد بي بي سي ملطخة بدماء الأبرياء، وهي المسؤولة عن قصف المدارس والمستشفيات والمساجد.

وكانت ليز دوسيه، كبيرة المراسلين الدوليين لمحطة البي بي سي في جنوب إسرائيل، قد نشرت رد على سؤال من قارئ مجهول، يسأل: من فضلك، هل يمكنك توضيح مكان وجود أنفاق حماس، وما إذا كانوا يقومون ببنائها تحت المستشفيات والمدارس؟

وردت صحفية بي بي سي: “تعتبر أنفاق غزة بمثابة متاهة مترامية الأطراف لدرجة أن الجيش الإسرائيلي يطلق عليها اسم “مترو غزة”.

وأشارت: “إنهم جزء حيوي من عمليات حماس. تُستخدم الأنفاق لنقل البضائع والأشخاص، وتخزين الأسلحة والذخائر، وإيواء مراكز القيادة والسيطرة. ومن المعروف أنها معززة بشكل كبير بالخرسانة وموصولة بالكهرباء. إنها عميقة جدًا، حيث يصل عمقها إلى 100 قدم (30 مترًا) بحيث يصعب تحديد موقعها على وجه اليقين”.

وأضافت: “لكن مثل هذه الشبكة الواسعة تحت الأرض، على قطعة صغيرة من الأرض، يبدو من المرجح أن تتدفق تحت أحياء مكتظة بالمنازل والمستشفيات والمدارس”.

وتابعت: “كانت هناك تقارير تفيد بأن بعض الممرات لها مداخل تقع في الطوابق السفلية من المنازل والمساجد والمدارس والمباني العامة الأخرى للسماح للمسلحين بالتهرب من اكتشافهم”.

وقالت تقارير إخبارية إن بي بي سي لم تذكر بوضوح أن حماس لديها أنفاق تحت المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات، رغم أنها لم تنكر، وبدلاً من ذلك، قالت إن ذلك “مرجح”، مما يعطي حسب الكثيرين الشرعية للحجة الإسرائيلية القائلة إنها تضرب أهدافاً مدنية ومناطق سكنية.

ولم تكتف هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بدعم الادعاءات الإسرائيلية حسب تقارير، بل ألمحت من خلال كلماتها إلى أن المباني والمنشآت التي ذكرتها لا تستحق الحماية، مما أعطى الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر ليفعل ما يريد، ويؤكد له أنه مهما استهدف.، سيكون محميًا من أي انتقاد.

ونشر مغردون صورا لمبنى بي بي سي ملطخا بالدماء، وقالوا بأنها صوت الشر ومنظمة إجرامية وأسوأ مؤسسة إعلامية في التاريخ، مؤكدين بأنها مشاركة في الجريمة النكراء.