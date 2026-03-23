هل تستخدم هاتفك في الظلام؟ اكتشف المخاطر الصحية!

أظهرت دراسة طبية حديثة أن استخدام الهاتف المحمول في الظلام يسبب زيادة ملحوظة في إجهاد العين وجفافها بسبب التباين الحاد بين سطوع الشاشة والبيئة المظلمة.

كما بيّنت أن هذا التباين يجبر العين على جهد إضافي في التكيف مع الضوء، ما يؤدي إلى تشوش مؤقت في الرؤية وارتفاع الشعور بالتعب البصري.

وقد خلصت الدراسة إلى أن أعراض إجهاد العين مثل الجفاف والحرقة وتشوش الرؤية تكون أكثر سوءًا عند استخدام الهاتف في غرفة مظلمة مقارنة بالإضاءة العادية، وفق موقع sciencedirect.

ما هو تأثير الشاشات الرقمية على صحة العين؟

– عند استخدام الشاشات الرقمية في الإضاءة الخافتة، تتسع حدقة العين للسماح بدخول الضوء.

ومع الاستخدام المتواصل، تستمر العينان في التكيف مع مستويات الإضاءة المتباينة، مما يزيد من إجهاد العين وإرهاقها.

– غالبا ما يتضمن استخدام الهاتف المحمول النظر عن قرب، مما قد يؤدي إلى حالة تُعرف بقصر النظر، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.

وقد ارتفعت معدلات قصر النظر عالميا، ويعتبر الإفراط في التركيز على الأشياء القريبة، بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول، عاملا مساهما.

– عند التحديق في الشاشة الساطعة، يقل معدل رمش العين تدريجيا بسبب التركيز على ما تنظر إليه، مما يُسبب جفاف العين وتهيجها، ويزداد هذا التأثير سوءًا في الظلام لأن العين تبذل جهدا كبيرا للرؤية، حسب موقع theeyefoundation.

مخاطر أخرى

اضطراب النوم

قد يُؤثر استخدام الهاتف في الظلام على أنماط النوم. يُثبط الضوء الأزرق إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم.

وهذا بدوره قد يُصعّب النوم ويؤثر على جودته، مما يُؤدي إلى الأرق واضطرابات نوم أخرى.

التأثير على الصحة النفسية

قد يُؤدي التعرض المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال التواصل الرقمي في الظلام إلى زيادة مستويات التوتر والقلق.

كما أن وفرة المعلومات والمقارنة الاجتماعية المستمرة قد تُؤثر سلبا على الصحة النفسية، ويتفاقم هذا التأثير بسبب قلة النوم والاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية.

مشاكل الوضعية وآلام العضلات

قد يؤدي استخدام الهاتف في السرير أو في وضعيات غير مريحة إلى إجهاد العضلات ومشاكل في الوضعية.

فالوضعية المنحنية الشائعة قد تُسبب آلاما في الرقبة والظهر والكتفين، والمعروفة باسم “رقبة الرسائل النصية” أو متلازمة رقبة التكنولوجيا، وفقا لموقع phoneia.

طرق لتجنب مخاطر استخدام الهاتف الذكي في الظلام

-احصل على قسط كافٍ من النوم والراحة لمدة 6-8 ساعات.

– اشرب الماء بانتظام للحفاظ على رطوبة عينيك. إذا كنت تعاني من جفاف شديد في العينين أو ترتدي عدسات لاصقة، ففكر في استخدام قطرات ترطيب العين.

– تأكد من أن الغرفة مضاءة بشكل كافٍ.

– تجنب الاستلقاء أثناء استخدام الهاتف الذكي، لأن الشاشة لن تتلقى إضاءة كافية من مصابيح السقف، حتى عند الاستلقاء على جانبك، قد يُجهد ذلك عينيك أكثر من المعتاد.

– لا تحدق في شاشة الهاتف الذكي لفترة طويلة، خذ فترات راحة قصيرة كل 20-30 دقيقة.

-إذا أصبح استخدام هاتفك المحمول في الظلام عادة منتظمة، فعليك الآن أن تدرك المخاطر المحتملة التي قد تكون أشد مما تتصور. لذا، توقف عن إيذاء نفسك واستخدم هاتفك في غرف مضاءة جيدًا للحصول على أفضل النتائج، بحسب موقع ratchasima-hospital.