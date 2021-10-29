هل تواطأت اسبانيا مع بوريطة لعبور الأجواء الجزائرية؟

وجه نائب في البرلمان الاسباني مساءلة لحكومة بلاده حول حقيقة تواطئها مع وزير الخارجية المغربي بوريطة وتسهيل عبوره الأجواء الجزائرية عبر طائرة خاصة اسبانية.

وقال النائب بالبرلمان الإسباني، كارليس موليت، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة استخدم طائرة خاصة إسبانية عبر الأجواء الجزائرية في طريقه للمشاركة في القمة الإفريقية في رواندا.

وأوضح موليت في تغريدة على حسابه الرسمي أن بوريطة استخدم طائرة إسبانية للتمكن من المرور عبر المجال الجوي الجزائري، المحظور على الطائرات المغربية.

ووجه سؤالا لحكومة بلاده حول سبب السماح للوزير المغربي باستخدام الطائرة الإسبانية، رغم معرفتها بالخلاف القائم بين الجزائر والمغرب.

كما نشر النائب نوع الطائرة الإسبانية المستعملة، ومسارها من المغرب إلى رواندا، مرورا بالأجواء الجزائرية.

وفي مراسلته لحكومة بلاده، التي نشر نصها عبر صفحته في “تويتر”، وجه النائب الاسباني سؤالا حول ما إذا كانت الجزائر ستتحرك ضد “هذا الانتهاك المغربي” أم لا.

واستقبل رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، الثلاثاء الماضي في كيغالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمناسبة الاجتماع الوزاري التحضيري الثاني للقمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها في فيفري المقبل ببروكسل.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، كان قد قرر غلق المجال الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، والتي تحمل رقم تسجيل مغربي، بسبب “استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي”.