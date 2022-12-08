هل تُباع موسوعة ويكيبيديا لإيلون ماسك؟.. المؤسّس يُجيب!

“ويكيبيديا ليست للبيع”. هذا ما أكده مؤسس الموسوعة الرقمية المفتوحة جيمي ويلز، في تغريدة على تويتر.

وقد أجاب ويلز في تغريدته على تساؤل طرحه الكاتب الأمريكي جون ليفين حول ما إذا كان إيلون ماسك مهتمّا بشراء ويكيبيديا.

ولم يصدر أي تعليق عن ماسك، باعتباره الشخص المعني بالاقتراح. لكن موقع ويكيبيديا يقدّم نفسه بالفعل كمنصة مفتوحة، وغير قابلة للبيع، لأي من عمالقة الانترنت الآخرين.

وانطلقت ويكيبيديا في جانفي 2001، وهي تحتوي اليوم على مقالات حول مواضيع مختلفة بأكثر من 300 لغة عالمية.

وتقوم ويكيبيديا على مشاركات المستخدمين، حيث يمكن لأي شخص أن يكتب مقالا حول موضوع معيّن، على أن يكون مدعّما بالمراجع المناسبة، مع إمكانية تصحيحه من طرف مستخدمين آخرين.

وفي أكتوبر الماضي، أتمّ رائد الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك، صفقة للاستحواذ على تويتر. وقد بلغت قيمتها 44 مليار دولار.