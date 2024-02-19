هل حقّا الرّجل مريض؟ المدرّب كيروش يردّ

كيروش رفقة بلماضي خلال المباراة الودّية بين الجزائر وكولومبيا، بِفرنسا في أكتوبر 2019.

تحدّث التقني البرتغالي كارلوس كيروش، الإثنين، عن وضعيته المهنية ومستقبله في مجال التدريب.

وتردّد صدى التقني كيروش مُؤخّرا بِقوّة في بيت المنتخب الوطني الجزائري، ورشّحته بعض الأوساط لِخلافة جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية لـ “الخضر”. فيما روّجت أطراف أخرى لِمزاعم أن المدرب البرتغالي (71 سنة في مارس المقبل) مريض، وذهبت أبعد من ذلك، إلى حدّ وصف ما يُعانيه بـ “خرف الشّيخوخة” (الزهايمر)!؟

وقال كارلوس كيروش: “أشعر بِالنشاط وأتطلّع دائما إلى الغد كما لو كان الأمر قد بدأ في هذه اللّحظة. فيما يتعلّق بِالتدريب قصير المدى، يجب أن أفكّر، وأن أُنظّم نفسي قليلا قبل أن أقرّر في النهاية المغادرة لِمُغامرة أخرى”.

وأضاف: “طوال تفاوضي حول العروض المُقترحة، لم أُقرّر أبدا الجانب المالي، كنت أُركّز دائما على ما يجذبني أكثر، وما أعتقد أنه سيُسعدني ويكون تحدّيا كبيرا لِقدراتي الفنّية والفكرية”.

ونقلت هذه التصريحات منصّة “سبورتس تايلورز” البرتغالية، بعد تكريم للتقني كارلوس كيروش خصّته به جامعة مدينة كويمبرا للرّياضة.

واستهلّ كيروش مشوار التدريب في أواخر الثمانينيات، بعد أن مارس كرة القدم لِفترة قصيرة في منصب حارس مرمى.

وبعد أن اشتغل محلّيا، تحوّل كارلوس كيروش بداية من منتصف التسعينيات وإلى غاية ديسمبر الماضي، إلى الإشراف الفنّي على أندية أو منتخبات تنتمي إلى أوروبا وأمريكا وآسيا.