هل يُشارك بن ناصر في “الكان”؟ تاريخ عودته تحدّد

كشفت وسيلة إعلام إيطالي، الأحد، عن تاريخ عودة اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى المنافسات الرّسمية.

ومعلوم أن متوسّط الميدان بن ناصر بعيد عن الميادين، بِسبب إصابة خطيرة تعرّض لها على مستوى الرّكبة في ماي الماضي، وأجبرته على إجراء عملية جراحية.

وفي تقرير لها نشرته، الأحد، ذكرت صحيفة “توتو سبورت” بِأن عودة بن ناصر مرتقبة في الـ 6 من جانفي 2024، تاريخ مباراة فريقه ميلان آسي والمُضيّف نادي إمبولي، لِحساب الجولة الـ 19 من عمر منافسة “الكالتشيو”.

وعلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري، فسيستهلّ زملاء القائد والجناح رياض محرز المشوار في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، في الـ 15 من جانفي 2024، من خلال مواجهة فريق أنغولا.

ويبقى الآن القرار الأوّل والأخير بِيد النّاخب الوطني جمال بلماضي، في جلب إسماعيل بن ناصر إلى “الكان” العاجي، من عدمه.