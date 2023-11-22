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رياضة

هل يُشارك ماندي في “كان” 2024؟ مدرب فياريال يردّ

علي بهلولي
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هل يُشارك ماندي في “كان” 2024؟ مدرب فياريال يردّ
ح.م
لحظة خروج ماندي في مباراة الموزمبيق واستبداله بِزميله توغاي.

تحدّث التقني مارسيلينو غارسيا تورال المدرب الجديد لِفريق فياريال الإسباني، عن إصابة لاعبه الدولي الجزائري عيسى ماندي.

واضطرّ المدافع ماندي إلى مغادرة أرضية الميدان بِداعي الإصابة، بعد 14 دقيقة فقط من انطلاق مباراة المنتخب الوطني والمُضيّف الموزمبيقي.

واستعان ماندي بِعُكازَين للمشي، بعدما تلقّيه الإسعافات الأوّلية في الموزمبيق.

وفي أحدث مؤتمر صحفي نشّطه، قال المدرب مارسيلينو غارسيا تورال: “تعرّض ماندي لِإصابة في الكاحل. طبيب النادي بِصدد معالجته. نحن نُتابع وضعيته الصحّية. المعطيات الأوّلية تقول إنه سيغيب لِبضعة أسابيع. كنت أتمنّى أن تكون المدّة أقل بِكثير”.

ووفقا للموقع الإسباني “إنفو بي وينغر”، فإن ماندي تعرّض لِالتواء في الكاحل، وسيغيب لِفترة تتراوح ما بين 21 يوما وشهرا من الآن.

ويملك النّاخب الوطني جمال بلماضي الوقت حتّى سهرة الـ 3 من جانفي 2024 (الـ 11 ليلا بِالتوقيت الجزائري)، لِإرسال قائمة لاعبي “الخضر” إلى “الكاف”، والمعنيين بِخوض كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار. حيث يُمكنه استدعاءً 27 لاعبا، وهو الحدّ الأقصى المسموح به.

وسبق لِعيسى ماندي (32 سنة) أن شارك مع المنتخب الوطني في النّسخ الأربع الأخيرة لِكأس أمم إفريقيا. فضلا عن مونديال 2014.

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