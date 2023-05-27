هنري كيسنجر: وضع العالم اليوم يشبه الوضع قبالة الحرب العالمية الأولى

يبلغ هنري كسينجر اليوم قرنا من العمر، لكنه لا يزال يتمتع بصحته الجسدية والعقلية، بل ولا يزال يتابع ما يحدث في العالم ولا يزال صوته مسموعا عند صناع القرار.

قبل أسبوع من اليوم وبهذه المناسبة، تحدث هنري كيسنجر، وطيلة ثمانية ساعات إلى المجلة الإنجليزية “ذي إيكونوميست” أين قدم تحاليله للعلاقات الدولية.

هنري كيسنجر، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في ظل حكومة الرؤساء نيكسون وفورد، قال أن العالم اليوم في وضع مشابه للوضع قبالة الحرب العالمية الأولى.

لكن مع اختلاف يتمثل في كون الغرب فقد سطوته في المجالات الإستراتيجية والتيكنولوجية. كيسنجر أضاف أن النظام العالمي بعد سقوط حائط برلين والذي استمر لعقود قد تغير اليوم.

كما قال أن العالم اليوم مرتبط بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، علاقات قال كيسنجر أنها وتجنبا للحرب يجب أن تتحسن في 10 سنوات على أقصى تقدير، وهذا بالأخذ بعين الإعتبار تطور الذكاء الصناعي.

فاليوم حسب كيسنجر، كل شيء تغير، ولم يبق هناك بلد في مأمن، فكل البلدان أصبحت معرضة للخطر بنسبة 100 بالمئة بسبب التطور في الذكاء الصناعي.

حسب كيسنجر، الصين تريد أن تنظر إليها الولايات المتحدة ندا بند. كما انتقد قطع كل من ترامب وبايدن في تعاملهما مع العملاق الذي لم يعد نائما.

فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، كيسنجر انتقد الغرب لفتحه باب الناتو لأوكرانيا قبل الحرب وتسليحها بعد الحرب. معتبرا أن أوكرانيا أصبحت تمتلك السلاح لكنها تفتقر للخبرة الديبلوماسية والاستراتيجية.

كما قال أن دور الوسيط الذي تريد الصين أن تقوم به لوقف الحرب، يمكن أن يساهم على تحسين العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.