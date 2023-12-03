هواوي الجزائر.. تدريب 7 آلاف طالب ودعم 20 “ستارتاب”

حفل ختامي لبرنامج المواهب الشابّة "بذور المستقبل 2023"

نظمت شركة هواوي الجزائر للاتصالات، سهرة السبت، بالجزائر العاصمة، الحفل الختامي للدورة التاسعة من برنامج تنمية المواهب الشابة المسمى “بذور المستقبل 2023″، بمشاركة قياسية لـ40 طالبا من مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمعاهد التابعة لوزارة البريد والمواصلات.

وأُقيمت الدورة التدريبية لهواوي “بذور المستقبل 2023” شهر سبتمبر الفارط لمدة ثمانية أيام بمدينة عنابة، حيث تابع الطلاب العروض التقديمية حول تاريخ وقيم شركة هواوي، جولات افتراضية لمرافق هواوي، المناقشات التقنية حول الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الأمن السيبيراني، الحوسبة وأمن الحوسبة، البيانات الضخمة بالإضافة إلى دورات تنمية الشخصية والقيادة.

وبمناسبة الحفل التكريمي، كشف الطلاب الأربعون لبرنامج “هواوي بذور المستقبل 2023” والمكونون من أربعة فرق، للحضور، عن مشاريعهم الابتكارية التي سيتم عرضها في مسابقة “TECH4GOOD” المقبلة.

وعرفت الطبعة السابقة لهواوي بذور المستقبل 2022 تتويج الفريق ”سافن ج” بالمركز الثاني عالميا عبر مشروعهم ”فارم إي آي” الذي يعني مزرعة الذكاء الاصطناعي في مسابقة ”هواوي تاك فور غود”، وسمح لهم هذا التتويج بإنشائهم لشركة ”فارم إي آي” وحصولهم على وسم شركة ناشئة والتي استفادت مؤخرا، بعد تقييم خطة أعمالها، من دعم من شركة هواوي برأس مال قدره 100 ألف دولار لمشروعهم المراقبة الزراعية باستخدام طائرات من دون طيار.

كما شهد الحفل أيضا إمضاء مذكرة تفاهم بين هواوي وجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، بحضور مدير الجامعة فارس مختاري، ويهدف هذا الاتفاق لإنشاء أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكوين الطلبة في المجالات المتعلقة بالحوسبة السحابية، مركز البيانات، الذكاء الاصطناعي ومختلف تكنولوجيات هواوي.

وأكد سفير جمهورية الصين بالجزائر لي جيان، خلال الكلمة الافتتاحية، أن ”تطوير الاقتصاد الرقمي القائم على المواهب والنظام البيئي لريادة الأعمال يمكن أن يعزز بشكل فعال تنويع الهيكل الاقتصادي والتنمية وأن الشركات الصينية، ممثلة بشركة هواوي، تساعد على تدريب المواهب ونقل المهارات وترسيخ الأساس الاستراتيجي للتنمية الرقمية في الجزائر”.

من جانبه، أشاد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحكيم بن تليس، بجهود شركة هواوي التي جددت مذكرة التفاهم مع وزارته الأسبوع الفارط: “لقد دعمت هواوي دائمًا قطاع التعليم العالي منذ عام 2018 من خلال العديد من برامج المساعدة ونقل المهارات وتأطير الطلبة”.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أشار المدير العام لشركة هواوي الجزائر إيسون يي أن عام 2023 هو عام فخر لمواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر مع إنجاز ناجح ومجيد للغاية، حيث قام سبعة طلاب من مختلف جامعات جزائرية متخرجين من برنامج هواوي بذور من أجل المستقبل بتشكيل شركة جديدة خاصة بهم، والتي فازت مؤخرًا بمبلغ 100 ألف دولار في مسابقة ضد الفرق الأيرلندية والإيطالية.

وأضاف إيسون أنه “من خلال برنامج مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قامت هواوي بتدريب أكثر من 7000 طالب وطالبة، ودعم أكثر من 20 شركة ناشئة”.

وشهد حفل التكريم حضور كل من سفير جمهورية الصين بالجزائر، الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأمين العام لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، رئيس ديوان المحافظة السامية للرقمنة، بالإضافة إلى مديري عدة جامعات ومدارس عليا.