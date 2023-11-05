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هولندا تعتقل موظفين متهمين بالجوسسة لصالح الحكومة المغربية

الشروق أونلاين
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هولندا تعتقل موظفين متهمين بالجوسسة لصالح الحكومة المغربية
ح. م
اعتقلت السلطات الهولندية موظفين بتهمة الجوسسة وتقديم أسرار دولة للحكومة المغربية حسب ما أجمع عليه الإعلام الهولندي.

اعتقلت السلطات الهولوندية مغربيان بتهمة الجوسسة، وإن كانت السلطات الهولندية لم تفصح لصالح أي بلد يتجسس الموقوفان، إلا أن الإعلام الهولندي يجمع على أنها يتجسسان لصالح المغرب، حسب ما نشرته “أر أف إي“.

هذه ليست أول مرة يتم فيها اتهام المملكة المغربية بالتجسس، لكن في هذه المرة المتهمين موظفان يعملان في كل من الشرطة ووكالة تابعة للشرطة الهولندية.

المشتبه به الأول هو عبد الرحمن المنوزي وهو موظف في وكالة مكلفة بمكافحة الإرهاب تابعة لوزيرة العدل الهولندية. أما المشتبه به الثاني هي شرطية هولندية والتي اشتغلت في نفس الوكالة.

حسب نفس المصدر فالموظفان متهمان بتقديم أسرار دولة للحكومة المغربية.

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