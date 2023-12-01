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العالم

هولندا متهمة بالتواطؤ مع الكيان في عدوانه على غزة

الشروق أونلاين
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هولندا متهمة بالتواطؤ مع الكيان في عدوانه على غزة
ح.م
غزة تحت القصف.

قالت محكمة جزئية في هولندا أنها ستنظر يوم الإثنين المقبل، 4 ديسمبر، في قضية ضد الدولة الهولندية رفعتها منظمات حقوقية تتهم الحكومة الهولندية بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني في عدوانه على غزة وذلك بتصدير أجزاء طائرات مقاتلة من طراز إف-35.

وحسب ما نقلته رويترز، فالمنظمات التي رفعت الدعوى هي كل من الفرع الهولندي لمنظمة العفو الدولية وأوكسفام.

المنظمتان قالتا أن “هولندا تساهم في انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للقانون الإنساني من جانب إسرائيل في غزة” وذلك عبر السماح بشحن قطع الغيار الاحتياطية للطائرات التي تستعملها القوات الصهيونية.

وقد سبق للإعلام الهولندي وأن نقل عن مصادر حكومية أن هولندا سمحت بشحن قطع احتياطية لطائرات إف 35 الإسرائيلية على الرغم من تحذيرات المستشارين القانونيين من أن مثل هذه الطائرات تستخدم في قصف واسع النطاق في قطاع غزة، وهو ما قد ينتهك القانون الدولي.

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