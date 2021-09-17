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رياضة
نجح في التألق سريعا مع نادي شارلوروا البلجيكي

هيرتا برلين الألماني ولانس الفرنسي يتنافسان على آدم زرقان

توفيق عمارة
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هيرتا برلين الألماني ولانس الفرنسي يتنافسان على آدم زرقان

استطاع الدولي الدولي الجزائري آدم زرقان، في وقت قياسي، لفت أنظار أندية بارزة في الدوريات الأوروبية الخمس الكُبرى، بعد شهر واحد فقط من وصوله لنادي شارل لوروا البلجيكي، قادما من نادي بارادو.

وكشف موقع “أم أس في سبورت” البلجيكي عن أن نجم خط وسط الميدان الجزائري، الذي فرض نفسه نجما فوق العادة مع ناديه البلجيكي، يحظى بمتابعة نادي هيرتا برلين الألماني، الذي أعجب كشافوه كثيرا بالعروض المميزة التي يُقدمها اللاعب البالغ من العمر 21 عاما منذ وصوله إلى الدوري البلجيكي، وتحوّله لعنصر أساسي بشكل مُباشر، رغم أنه لا يمتلك أدنى خبرة في الاحتراف الأوروبي، فضلا عن نادي لانس الفرنسي الذي يستعد لتقديم عرض لضم زرقان خلال سوق التحويلات الشتوية.

وأكد نفس المصدر بأن اللاعب الذي أصبح يشارك بشكل مُنتظم مع المنتخب الجزائري، كان مُتابعا من هيرتا برلين منذ أن كان ينشط في الدوري الجزائري، وجاء بروزه في بلجيكا ليعزز رغبة الألمان في خطفه في أقرب وقت ممكن، علما أن آدم زرقان، بعد أربعة أسابيع له مع شارل لوروا فقط، اختير لاعب شهر أوت في الفريق، بعد أن تمكن من تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة في خمس مُباريات شارك فيها لحد الساعة، وسبق له أن تلقى إشادة منقطعة النظير من مدربه جمال بلماضي، ويعد زرقان أحد المفضلين عند مدربه بسبب قدراته الفنية أولا وأخلاقه الرفيعة ثانيا.

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