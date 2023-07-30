هيمنة صينية على العروض التقنية لمحطات الطاقة الشمسية

إلى جانب شركات جزائرية وأخرى تركية

تتنافس 22 شركة ومجمعا للظفر بالمناقصة الدولية لإنجاز 15 محطة شمسية كهروضوئية بطاقة إنتاجية تقدر بـ2000 ميغاواط بالصحراء الجزائرية، والتي قبل بشأنها 77 عرضا، اللافت فيها هو هيمنة الشركات الصينية إلى جانب أخرى تركية وجزائرية.

وتشير قائمة الشركات التي قبلت عروضها التقنية في المناقصة الدولية لإنجاز 15 محطة شمسية كهروضوئية عبر 12 ولاية بطاقة إنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، أنه تم قبول عروض 8 شركات صينية، إضافة إلى مجمع شركات صيني أيضا.

ومن بين الشركات الصينية التي قبلت عروضها التقنية، يوجد مجمع شركات مشكل من شركة الصين للكهرباء والماء بالشراكة مع الشركة الصينية للصناعات النووية وشركة النهر الأصفر (يالاو رايفر) للاستشارات الهندسية، وكان الوحيد من بين المشاركين الذي قدم عروضا لكافة المحطات.

كما لوحظ أيضا حضور تركي لافت من بين المشاركين الذين قبلت عروضهم التقنية، من خلال 3 شركات وهي كايلون للطاقة وأوزغون إنسات وأصلان يابي. أما الحضور الجزائري فقد كان من خلال 5 شركات، إضافة إلى 5 مجمعات بشراكة جزائرية أجنبية.

وبخصوص الشركات الجزائرية التي قبلت عروضها التقنية، فيتعلق الأمر بالشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة حمدي، وشركة عميمر للطاقة، وشركة سابري فرع سوناطراك، ومجمع “أليلاك” والمجمع الشمسي الجزائري (شركة شيالي للخدمات الهندسية).

كما قبلت عروض تقنية لمجمعات بشراكة جزائرية أجنبية منها “كوسيدار” للقنوات والشركة الايطالية “فيمر”، وشركة بيتاك مع “أم. سي. تي”.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائزين بصفقات بناء المحطات الشمسية في غضون شهر ونصف، بعد الكشف عن عدد العروض التقنية المقبولة الذي بلغ 77 عرضا، علما أن الشركات المشاركة بإمكانها تقديم أكثر من عرض على غرار المجمع الصيني المشكل من شركة الصين للكهرباء والماء بالشراكة مع الشركة الصينية للصناعات النووية وشركة النهر الأصفر (يالاو رايفر) للاستشارات الهندسة (CWE/HXCC/YREC)، والذي قدم عروضا تقنية للمحطات الـ15.

ومن المنتظر أن يتم انجاز المحطات الشمسية الكهروضوئية الـ15 عبر 12 ولاية بقدرة تتراوح ما بين 80 إلى 220 لكل واحدة، فضلا عن منشآت للربط بالشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.