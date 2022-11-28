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واشنطن “متخوّفة” من تفوّق الصين العسكري في الفضاء

الشروق أونلاين
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واشنطن “متخوّفة” من تفوّق الصين العسكري في الفضاء
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الصين في الفضاء

حذرت رئيسة قوة الفضاء في الجيش الأمريكي نينا أرماغنو يوم الإثنين، من أن التقدم السريع الذي تحققه الصين، قد يشكل “مخاطر متزايدة على تفوق واشنطن العسكري في الفضاء الخارجي”.

وقالت أرماغنو في تصريح نقلته وسائل إعلام أمريكية، إن بكين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية.

ومن بين المجالات التي تتقدّم فيها الصين، ذكرت المسؤولة الأمريكية “الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها”.

وأضافت أرماغنو لدى مشاركتها في مؤتمر لمعهد بحثي في أستراليا:”أعتقد أنه من الممكن تماما أن يتمكنوا من اللحاق بنا. بل والتفوق علينا”.

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