والي وهران يُلمّح إلى أمور خطيرة بعد الخسارة الثقيلة لـ “الحمراوة”

ألمح والي ولاية وهران السعيد سعيود، الإثنين، إلى أمور خطيرة تحدث في بيت نادي عاصمة الغرب الجزائري لِكرة القدم.

جاء ذلك في ظهور إعلامي لِوالي ولاية وهران السعيد سعيود.

وقال الوالي سعيود: “أقول للمشرفين على فريق مولودية وهران وأخصّ بِالذكر المدرب عمر بلعطوي ومَن يعمل معه: لا نرضى بتاتا بِما تُقدّمونه. بل نحن نُشكّك في مثل هذا النّوع من النتائج. الخسارة أمام شبيبة القبائل بـ 0-4، وأمام مُنافس أكمل اللقاء بِعشرة لاعبين (طرد الحكم متوسط ميدان الشبيبة يوبا أوقاسي في الدقيقة الـ 44) تُثير كثيرا من الشكوك. أقول وأُكرّر: لن أقبل بِمثل هذه التصرّفات. عقدت أمس (الأحد) لقاءً مع الجهاز الفني للمولودية، وأستغرب عدم حضور المدرب بلعطوي. وهذا مُؤشّر غير جيّد بل سيّئ للغاية”.

ومعلوم أن فريق شبيبة القبائل خاض هذه المباراة بِهدف الهروب من المنطقة المُكهربة، المُرادفة للنزول إلى القسم الثاني. عكس مولودية وهران التي تتموقع في وسط لائحة الترتيب.

كما ندّد الوالي سعيود بِتصرّفات مسؤولي مولودية وهران، وقال إن بعض أنصار الفريق، راسلوه واشتكوا تبديد الإدارة والجهاز الفني للمال العام. واستدلّوا بِالعضو المُسيّر نصر الدين بسجراري والمدرب عمر بلعطوي.

وقال والي مدينة “الباهية” بِنبرة غاضبة إنه لن يسمح من الآن فصاعدا، بِأن يُسافر مسؤولو “الحمراوة” في الطائرة، بينما يُعاني المُشجّع البسيط الأمرّين في التنقّل والمبيت. وأكّد أنه سيُنسّق لاحقا مع لجنة الأنصار لِدعم المُشجّعين الأوفياء.