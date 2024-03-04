.. وبدأت الضّغوط مُبكّرا على بيتكوفيتش لِجلب “الفتى الهمام” و”اللاعب الأعجوبي”!

بدأت بعض الأوساط تضغط من الآن على النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، من أجل جلب لاعبها المُفضّل.

وتنتظر المنتخب الوطني الجزائري نسخة بيتكوفيتش مقابلتان تحضيريتان بِالجزائر، أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، سهرتَي الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي، على التّوالي.

ويُعلن بيتكوفيتش في الأيّام القليلة المقبلة عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني، استعدادا لِخوض هاتَين المقابلتَين.

وبعد ترديد أسماء مثل ياسين عدلي متوسّط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي، ورفيق غيتان صانع ألعاب نادي إيستوريل البرتغالي، وأنيس حاج موسى جناح نادي فيتاس أرنهايم الهولندي، ومنصف بكرار مهاجم نادي نيويورك سيتي الأمريكي، وغيرهم. جاء مساء الإثنين دور متوسّط ميدان نادي سيراميكا أحمد قندوسي، استنادا إلى تقارير صحفية مصرية.

ويُخْشَى أن يتحوّل النّاخب الوطني الجديد “أداة” لِإشباع نزوات بعضهم، ينظرون إلى قائمة اللاعبين على أنها لائحة طعام! بعد أن تبدّد هاجس ضعف شخصية المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” في نسخة جمال بلماضي، ومن قبل في طبعة وحيد خليلوزيتش.