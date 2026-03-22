وثائق إبستين والأمن السيبراني… من صراع الجغرافيا إلى الفضاء الرقمي! 

لم يعد مفهوم السيادة اليوم محصورا في حدود مرسومة على الخرائط أو جيوش معسكِرة في القواعد؛ فقد شهد العقدان الأخيران تغيُّرا في مراكز القوى، إذ انتقلت الجيوسياسة من صراع المساحات الجغرافية إلى صراع “المجال الرقمي”. في هذا الفضاء الحيوي الجديد، لم تعد الأسلحة تقاس بالأطنان، بل بالبايتات، ولم تعد الأسلحة من المعادن والخامات، بل من برمجيات وأكواد، ولم يعد الاختراق مجرد سرقة بيانات، بل صار “جراحة استراتيجية” قادرة على تعطيل إرادة الدول وتوجيه بوصلتها من الخلف.

تبرز قضية “إبستين” هنا كنموذج صارخ لهذا التحول؛ فهي لم تكن مجرد عرض لأدلة جنائية، بل كانت عملية “هندسة نفوذ” مبنية على اختراق بشري ممنهج، تحول لاحقاً إلى بنك بيانات ضخم يُدار عبر المصفاة السيادية لوزارة العدل الأمريكية، التي تتحكم في تدفق الرواية. إن هذا النشر المبرمج يضعنا أمام تساؤل جوهري يتجاوز حدود القضية ذاتها: كيف تحول الأمن السيبراني من سلاح لحماية البيانات إلى أداة لهندسة العلاقات الدولية؟ وكيف استُحيل سلوك النخبة في الفضاء الرقمي عطباً حيوياً يخترق السيادة الوطنية؟

المحور الأول: الأمن السيبراني عصب الأمن القومي والعالمي

لم يعد الأمن السيبراني مجرد جدران نارية لحماية الخوادم والحسابات، بل تحوّل إلى عمود فقري لسيادة الدول وقوة فواعلها، فهو ببساطة يعني القدرة على الحماية الدائمة للاطلاع والممارسة على الشبكات والبيانات، لضمان استمرار الأنشطة والخدمات، بعيدا عن أعين المخترِقين للفضاء الرقمي.

1. الفضاء الرقمي المجالُ السادس للحروب

في عالمٍ باتت فيه المعلومة هي النفط الجديد والسلاح الأكثر فتكا، لم يعد المجال الحيوي للدول يقتصر على حدودها الترابية، بل امتد ليشمل فضاءها الرقمي وما يتدفق فيه من بيانات إستراتيجية وشخصية. وبناءً على هذه الأهمية، لم يعد الأمن السيبراني خيارا تقنيا، بل انتقل ليكون المجال الحيوي السادس في الصراعات، بعد البر، والبحر، والجو، والفضاء، والعمليات النفسية. إن حماية وجود الدولة وفواعها في الفضاء الرقمي باتت تتقدم على حماية الحدود الجغرافية؛ فالاختراق الرقمي للمجال الحيوي للدولة يعني ببساطة تجريدها من استقلالية قرارها من دون حاجة لتحريك الجيوش والمعدات العسكرية، وهو ما يقع ضمن تسميات “الحروب الهجينة” و”اللاتماثلية”.

2. الردع الرقمي: إدارة الصراع بأمن المعلومات

في العلاقات الدولية، تراجعت القنوات الدبلوماسية التقليدية خطوات إلى الوراء لصالح “أمن المعلومة”. لقد أصبح الردع لا يُقاس فقط بالترسانة النووية، بل بالقدرة على اختراق خصوصيات الخصم، هذا في الشكل الهجومي، وفي الشكل الدفاعي فبحماية بيانات الدولة من التدمير ومن الابتزاز. كثيرٌ من الدول اليوم تُدير صراعاتها عبر امتلاك الأرشيفات الرقمية التي تضمن لها اليد العليا في أي تفاوض، مما يجعل الأمن السيبراني أداةً للتحكم الدولي وفرض الرؤى والمواقف.

3. من أمن البرمجيات إلى أمن السردية

التحولُ الأكثر إثارة في هذا المجال هو الانتقال من حماية البرمجيات إلى هندسة الوعي. لقد أصبح الدور الجديد للأمن السيبراني هو حماية الرؤية وصياغة الحقيقة السياسية، أو بمعنى حماية سردية الدولة؛ فمن يمتلك القدرة على إدارة تدفق المعلومات، وتحديد ما يظهر للعلن وما يبقى طي الكتمان، هو من يكتب الرواية التي يصدِّقها العالم، وهو ما يضع الأمن الرقمي في قلب صناعة “الحقيقة” وتوجيه الرأي العام العالمي.

المحور الثاني: هندسة السيطرة الرقمية.. من قدرات التدمير إلى استراتيجيات التوظيف

إن واقع الفضاء السيبراني يكشف أن الصراع لم يعد تقنيا فحسب، بل صار “جراحة إستراتيجية” تستهدف مفاصل القوة. ولتفكيك هذا التحوّل، سنحاول تحليل ثلاثة أبعاد رئيسية تحول فيها الاختراق من مجرد حيازة (سرقة) بيانات إلى “أداة سيطرة وتوجيه”:

1. الفضاء السيبراني: من تدمير المنشآت إلى استباحة الخصوصية السيادية

لم يعد الاختراق الرقمي مجرد هاكر معلومات يتسلل لسرقة أرقام الحسابات، بل استحال إلى قوة نيران صامتة قادرة على إحداث دمار مادي لا يقلُّ أثرا عن القصف الجوي، واستباحة سيادية تتجاوز الحصانة الدبلوماسية. وتتجلى في عدة مستويات من المواجهة:

– المستوى الاستخباري الاستراتيجي: ويمثله نموذج “تورلا” (Turla)، وهي مجموعة فيروسات تجسُّسية روسية هزت الأركان العسكرية الأمريكية عند اكتشاف اختراقها لقيادة القوات في أفغانستان سنة 2008؛ إذ تمكنت من التسلل إلى الشبكات العسكرية فائقة السرية والبقاء فيها لسنوات، مما أثبت قدرة الاختراق على استباحة “الأعصاب العسكرية” للدول الكبرى.

– المستوى التدميري (الحرب الصلبة): ويتمثل في استخدام البرمجيات كقذائف فيزيائية؛ وخير مثال على ذلك هو هجوم “ستوكسنات” (Stuxnet) سنة 2010، الذي لم يسرق بيانات، بل قام بـ”تدمير مادي” لأجهزة الطرد المركزي في المشروع النووي الإيراني عبر التلاعب بأنظمة التحكم الصناعي والتي كانت وراءه الولايات المتحدة والكيان. هنا نشهد تحول الأمن السيبراني إلى سلاح “تعطيل استراتيجي” للمشاريع القومية الكبرى.

– مستوى الكشف المعلوماتي (التعرية الدبلوماسية) وهو ما جرى عبر تسريبات ويكيليكس وعميل المخابرات المنشقّ ادوارد سنودن 2010/ 2013 جرى فيها تسريب الوثائق الرسمية للدبلوماسية الأمريكية ولوكالة الأمن القومي NSA وفق مبدأ الشفافية وكسر احتكار المعلومة.

– المستوى التجسسي (القرار السيادي): وهو ما كشف عنه برنامج “بيغاسوس” (Pegasus) سنة 2021 والذي كان وراءه الكيان بتواطؤ من المغرب الذي استقبل التطبيق وأدير من أرضه، هذا البرنامج حوَّل هواتف رؤساء دول وقادة ونخبة إلى ثغرات تجسسية مستمرة. وهو اختراقٌ يسلب القائد “خصوصيته السيادية”، ويجعل مصنع القرار مكشوفا أمام المخترقين.

كل هذه النماذج كانت تمهيدا لظهور نوع أكثر تعقيدا وخطورة، وهو “الاختراق البشري” أو إدراج سلوكات النخبة كعطب أمني للدول؛ إذ لا تُستهدف الآلة، ولا المؤسسة، بل يُستهدف المسؤول الذي يديرها ويصنع قراراتها.

2. النخبة عطب سلوكي حيوي: إستراتيجية الأبواب الخلفية البشرية

يُقصد بـ”الباب الخلفي” (Backdoor)؛ ثغرة سرية تُترك عمدا للالتفاف على منظومات الأمان والدخول إلى النظام الرقمي في أي وقت.

في انتخابات سنة 2016، تعرّض البريد الإلكتروني للمترشحة الرئاسية هيلاري كلينتون للقرصنة، وقد جرى تسريب محتواه بشكل جعلها تفقد أصواتا انتخابية، أشير في ذلك إلى القدرات السيبرانية الروسية، هذا النوع من الاختراق يحيلنا إلى نوع آخر من التهديد، فهو لا يتعلق بتدمير المنشآت ولا بالتجسس الاستراتيجي ولا بالتجسس على صانع القرار، بل هو توظيفٌ لنتيجة القرصنة بتسريب البيانات.. في السياق ذاته تبرز قضية “إبستين” كتحول جذري في مفهوم الأمن السيبراني؛ إذ لم يكن الاختراق هو الهدف بل توظيف ما بعد الاختراق.

تتجلى الخطورة في قضية إبستين من منظور الأمن القومي، في تحول ممارسات النخب من سياق “الحياة الخاصة” إلى مرتبة “العطب الأمني للدولة”، ففي عالم الاستخبارات يكون الاختراق لأجل التجنيد باستهداف الهندسة الاجتماعية التي تعني نقاط الضعف البشرية؛ إذ نجد أن شبكة إبستين لم تكن مجرد حلقة للفساد، بل بمثابة “مصيدة عسل” حوّلت كبار المسؤولين إلى “ثغرات أمنية” متنقلة. وبمجرد تورط هؤلاء في ممارسات موثقة، يصبح قرارهم السياسي رهينة لمن يملك أدلة الإدانة، ما يحولهم إلى “باب خلفي” (Backdoor) لتقييد الإرادة السياسية أو توجيهها لصالح جهات خارجية.

3. فلسفة النشر السيادي وآلية المصفاة

خلافا للنماذج التقليدية، يبرز نموذج إبستين كعملية نشر سيادي منهجي تقوده وزارة العدل الأمريكية؛ نشرت من خلالها 3.5 مليون صفحة من أصل 6 ملايين، و2000 مقطع فيديو و180ألف صورة من الوثائق. هنا نلاحظ أن الدولة لا تتصرف كضحية للاختراق، بل كـ”مدير للأزمة” يمتلك اليد العليا في توظيف المعلومة، إذ نلاحظ أنها تعمل على هدفين:

– التنفيس التدريجي والاحتواء الاستباقي للفضائح: يجري نقل الملف من كواليس الاستخبارات إلى أروقة القضاء الرسمي كإجراء استباقي يهدف إلى امتصاص الشحنة الثورية للفضيحة. هذا التحول يحوِّل النشر من انفجار معلوماتي فوضوي إلى عملية تقطير هادئة بجرعات محسوبة؛ مما يحوِّل الصدمة العامة إلى مجرد متابعة لـ”إجراءات إدارية” مثيرة تضمن بقاء المشهد تحت السيطرة.

– آلية المصفاة والردع الانتقائي: في قضية إبستين تعمل الدولة كحارس بوابة (Gatekeeper) يتحكم في هوية وتوقيت النشر؛ إذ يجري استخدام “المصفاة” لتصفية الخصوم، أو الفواعل التي انتهت صلاحيتها، بينما تُسدُّ الثقوب أمام الأسماء التي لا تزال ضمن حيِّز الخدمة. هذا الاختيارُ الانتقائي لا يحمي الشبكة العميقة فحسب، بل يعمل كرسالة ردع صامتة لبقية النخب، مفادها أن الحماية مشروطة بالامتثال للتوجيهات والإذعان للسياسات.

المحور الثالث: تداعيات نشر وثائق إبستين وإدارة الصراع

لم يكن عبور وثائق إبستين من أرشيف المحاكم إلى الفضاء العامّ مجرد كشفٍ جنائي، بل كان إيذانا ببدء جولة جديدة من صراع الإرادات:

1. المستوى المحلي الأمريكي: الاغتيال المعنوي كوقود انتخابي

لم تعُد صناديق الاقتراع ميدان الحسم الوحيد، بل أصبحت “صناديق الأسرار الرقمية” المحرك الفعلي لبوصلة الناخبين، إذ تواجه نخبة من الساسة وأصحاب النفوذ تهديدا بالتعرية الأخلاقية وعلى رأسهم الرئيس ترامب. ومنذ بدء موجات النشر في يناير 2024 التي كشفت عن أكثر من 170 اسم، استُخدم التوقيت السياسي كأداة جراحة لإسقاط الخصوم؛ إذ أثبتت الاستطلاعات أن الارتباط الاسمي بسجلات إبستين تسبَّب في خسارة فورية بلغت 10% من شعبية المرشحين في الولايات المتأرجحة. ومع تدفق 3.5 مليون صفحة بحلول مطلع 2026، تحوَّل الأرشيف إلى مقصلة سياسية لإجبار المرشحين الخارجين عن التوافقات على الانسحاب، مقابل بقاء ملفاتهم داخل ثقوب “المصفاة السيادية”.

2. المستوى الدولي: تصدُّع الحلفاء (نموذج بريطانيا والنرويج)

تجاوزت الفضيحة الحدود الأمريكية لتضرب استقرار النخب الحليفة في أوروبا، مما كشف عن تبعية سياسية ناتجة عن الابتزاز المعلوماتي:

– في بريطانيا: شكَّل تورط “الأمير أندرو” صدمة للمؤسسة الملكية، مما يجعل النظام الملكي تحت الضغط، ما يؤثر بشكل غير مباشر على حرية القرار السياسي في ملفات التعاون الثنائي.

– في النرويج: برز اسم “ميت ماريت” زوجة ولي عهد النرويج بلقائها إبستين، مما وضع نخب دول الشمال الأوروبي في موقع الدفاع، ويجعلها أكثر مرونة تجاه الضغوط الأمريكية مقابل التعتيم على التفاصيل.

3. تداعيات النشر على المنطقة العربية:

إن ذكر أسماء من دوائر صنع القرار أو المال في العالم العربي، مثل رئيس موانئ دبي “سلطان أحمد بن سليم”، والدبلوماسية الإماراتية “هند العويس” وصولا إلى ملك المغرب “محمد السادس” ومدير أعماله، وتورُّط المغرب في تحضير الملاذ لأخير لجيفري ابستين، والذي تمثَّل في شرائه لمزرعة وقصر في مراكش بقيمة 15 مليون دولار في 2019 أيام فقط قبل سجنه، ما يعني أن هذه الملفات لم تعد مجرد فضيحة عابرة بل أدوات توجيه وتحكُّم. إن وجود هذه الشخصيات في أرشيف تسيطر عليه واشنطن يحوِّل الابتزاز الشخصي إلى ارتهان سيادي للدولة، إذ يصبح القرار الاستراتيجي محكوما بمدى رغبة القوى الخارجية في التحكم في “ثقوب المصفاة” الرسمية.

4. اللغز الصهيوني والحماية الإستراتيجية:

رغم أن جيفري إبستين هو يهوديٌّ صهيوني وشوفيني إسرائيلي، إلا أن ضآلة وجود شخصيات صهيونية في القوائم المنشورة، باستثناء اسم ايهود باراك رئيس الوزراء السابق للكيان، الذي كانت قد كشفت عن اسمه الضحية الأمريكية فرجينا جيوفري سنة 2011 والتي أعلِن انتحارُها بعد ذلك. يطرح تساؤلا جوهريا حول عمل المصفاة الرسمية الأمريكية كأداة لحماية التحالف الأمريكي الإسرائيلي، وضمان عدم اهتزاز نفوذ شبكات اللوبي داخل واشنطن؟. ويطرح التساؤل كذلك عن دور هذا اللوبي في التحكم في النشر والحماية.

5. اللغز الروسي وإستراتيجية “الحرق الاستباقي”:

باعتبار السبق والبراعة الروسية في مجال الأمن السيبراني، وكذا تاريخية تدخلاته وعملياته النوعية من برنامج تورلا 2008 إلى التدخل في الرئاسيات الأمريكية 2016 إضافة إلى الدور الفاعل في تسريبات ويكيليكس 2010 وسنودن 2013، فإن النشر الأمريكي الرسمي لوثائق إبستين يمكن قراءتُه كعملية “هجوم استباقي” ضدَّ المخابرات الروسية، إذ تدرك واشنطن أن موسكو قد تملك أجزاءً من هذا الأرشيف لاستخدامه في ابتزاز النُّخب الأمريكية. لذا، فإن قيام وزارة العدل بنشر الملفات بشكل متدرِّج وجزئي ومسيطر عليه، يهدف إلى إبطال مفعول السلاح الروسي؛ فالمعلومة التي تُنشر رسميا تفقد قيمتها كأداة ابتزاز سري، وبذلك تحرق واشنطن الأوراق في يد الكرملين قبل أن يستخدمها ضدها، وما يزيد من دعم هذا الطرح هي التقارير التي تؤكد أن إبستين حاول الاتصال بالرئيس بوتن والالتقاء به منذ انفجار القضية في 2009، ولم يسمح بوتن بذلك إلى غاية وفاة إبستين في 2019.

في الختام، يبرز نموذج إبستين ومن قبله ويكيليكس وسنودن وتسريبات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 كإعلان صريح عن نهاية عصر “الخصوصية السيادية”. إن تحوُّل المعلومات من أرشيفات جنائية إلى “أسلحة جيوسياسية” يعني أن الصراع المعاصر قد انتقل من السيطرة على الجغرافيا إلى السيطرة على البيانات، ومن استهداف المنشآت إلى استهداف النخب.

لقد أثبتت نموذج إبستين أن “سلوك النخبة” لم يعد شأنا شخصيا، بل تحول إلى “عطب في جدار الأمن القومي”؛ إذ تصبح نقاط الضعف البشرية هي “الأبواب الخلفية” التي تُخترق منها إرادة الدول.

إن المنطقة العربية، بظهور أسمائها في هذه الملفات، تقف أمام تحدٍّ وجودي؛ فالحصانة القومية أصبحت مرهونة بتحصين “البصمة السلوكية والرقمية” لصناع القرار. إن الدول التي لا تملك سيادة كاملة على أرشيفها الرقمي، ستجد قراراتها الإستراتيجية مقيدة بخيوط ابتزاز غير مرئية تُدار من خلف البحار، ليصبح “الستر الشخصي” للنخبة هو الثمن الذي تُقايض به سيادة الأوطان.

