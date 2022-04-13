وزارة التجارة: هذا ما تمّ حجزه خلال 10 أيام من شهر رمضان  

سمحت تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، بحجز 150.26 طن و 51 لتر من السلع بقيمة إجمالية تفوق 140 مليون دج.

وحسب حصيلة أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية للفترة الممتدة من 2 إلى 11 أفريل الجاري، فانه تم تسجيل 56.562 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش أفضت إلى معاينة 8.807 مخالفة وتحرير 8.068 محضر.

كما تمّ في هذا الإطار، تسجيل 26389 تدخل نتج عنه معاينة 3.649 مخالفة وتحرير3143 محضر متابعة قضائية مع الاقتراح الغلق الإداري لـ 54 محل تجاري.

كما مكنت هذه العمليات من حجز أكثر من 150 طن و 51 لتر من السلع بقيمة إجمالية تقدر بـ 141.43 مليون دج، حسب ذات الحصيلة التي تشير إلى أن المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة قدر بـ 664,706 مليون دج، بالإضافة إلى تسجيل 742 عينة مقتطعة خلال نفس المدة المذكورة.