-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: أمطار رعدية وبرد عبر 22 ولاية إلى غاية الخميس
الجزائر

وزارة التربية: عملية ترقية واسعة لـ36 ألف منصب في سلك التدريس

الشروق أونلاين
  • 433
  • 0
وزارة التربية: عملية ترقية واسعة لـ36 ألف منصب في سلك التدريس
أرشيف
عملية ترقية واسعة في سلك التدريس

أعلنت وزارة التربية يوم الأربعاء في بيان، عن عملية واسعة للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكوّن، تشمل 36 ألف منصبا ماليا في المراحل التعليمية الثلاثة.

وتمّ توزيع المناصب المالية المفتوحة للترقية بالشكل التالي:

1- عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل للأساتذة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة (10.208 مناصب).

2- عن طريق المشاركة في الامتحانات المهنية، للأساتذة الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة (25.792 منصب).

وأوضحت الوزارة أنه سيتمّ إعطاء الأولوية للترقية بالتسجيل في قوائم التأهيل، بغرض تمكين غير الناجحين في هذه المرحلة، من المشاركة في مرحلة الترقية عن طريق الامتحان المهني.

مقالات ذات صلة
سجن 18 متورّطا في قضايا المضاربة بعدة ولايات

سجن 18 متورّطا في قضايا المضاربة بعدة ولايات

الأفلان يجند المواطنين للانتخابات الجزئية ببجاية

الأفلان يجند المواطنين للانتخابات الجزئية ببجاية

مولوجي تشرف على تنصيب مسؤولين جدد

مولوجي تشرف على تنصيب مسؤولين جدد

أخبار الجزائر ليوم الأحد 09 أكتوبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الأحد 09 أكتوبر 2022

بالفيديو.. 15 موقوفا بعد أعمال شغب أعقبت مقابلة نصر حسين داي ورائد القبة

بالفيديو.. 15 موقوفا بعد أعمال شغب أعقبت مقابلة نصر حسين داي ورائد القبة

لعمامرة: قرارات شجاعة للرئيس تبون وماكرون لحماية الذاكرة من الاستغلال السياسي

لعمامرة: قرارات شجاعة للرئيس تبون وماكرون لحماية الذاكرة من الاستغلال السياسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد