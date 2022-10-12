وزارة التربية: عملية ترقية واسعة لـ36 ألف منصب في سلك التدريس

أعلنت وزارة التربية يوم الأربعاء في بيان، عن عملية واسعة للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكوّن، تشمل 36 ألف منصبا ماليا في المراحل التعليمية الثلاثة.

وتمّ توزيع المناصب المالية المفتوحة للترقية بالشكل التالي:

1- عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل للأساتذة الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة (10.208 مناصب).

2- عن طريق المشاركة في الامتحانات المهنية، للأساتذة الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة (25.792 منصب).

وأوضحت الوزارة أنه سيتمّ إعطاء الأولوية للترقية بالتسجيل في قوائم التأهيل، بغرض تمكين غير الناجحين في هذه المرحلة، من المشاركة في مرحلة الترقية عن طريق الامتحان المهني.