وزارة التعليم العالي تفتح ملف الدكاترة الأجراء

تطمينات لأجل الحصول على مناصب مالية

عقد، الأحد، ممثلو حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه الأجراء لقاء مع ممثل التعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة، بخصوص ملف التوظيف في مؤسسات القطاع كأساتذة جامعيين.

وتم خلال اللقاء، حسب بيان صادر عن ممثلي الدكاترة، التطرق إلى مسألة ضبط منهجية عمل مشتركة، حيث أكد ممثل الوزارة الاستعداد التام للوصاية لعقد اجتماعات عمل مع الممثلين كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل التشاور بشأن الخطوات الفعّالة التي يتعين اتخاذها.

وتطرق الحضور إلى الاستبيان الذي بادر به ممثلو حملة الدكتوراه والماجستير الأجراء، من أجل إحصاء هذه الفئة، والتي ثمّنها ممثل الوزارة باعتبارها تسمح بالتعرف أكثر على الأجراء من حاملي الشهادتين المذكورتين أعلاه، من حيث الكم ومن ناحية التخصصات المطلوبة في عملية التوظيف، من أجل تكفل أمثل بانشغال هذه الفئة.

كما أكد ممثل الوزارة حرص وزير القطاع لأجل الحصول على مناصب مالية كفيلة بتوظيف جميع حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، وفقا لآلية تتوافق والتوازنات المالية الداخلية للدولة، وأن دراسة هذه الآلية ستتحدّد أساسا في إطار ما سيتضمنه قانون المالية التصحيحي لسنة 2024، مؤكدا على انفتاح الوزارة لدراسة كل الآليات، بما في ذلك التوظيف عبر منصة رقمية مركزية ستخصّص لهذا الغرض.