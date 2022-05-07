وزارة الثقافة تدعو الجمعيات إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة

أعلنت عن فتح الدورة الثانية لاستقبال المشاريع والدعم

أعلنت وزارة الثقافة عن بدء استقبال ملفات وطلبات الإعانات وتمويلات المشاريع الثقافة والسينمائية للجمعيات حيث أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن العملية مستمرة إلى غاية نهاية شهر ماي الحالي.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه الدورة الثانية من الإعانات الموجهة للجمعيات والتعاونيات الثقافية تاتي في “بغية تعزيز المجال الثقافي وتشجيع المبدعين واشترطت الوزارة أن تكون البرامج أو المشاريع المقدمة تدخل في إطار البرنامج العام للقطاع وتصب في إطار المساهمة في تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي للجزائر، تكوين الأطفال وتأطير الشباب في مختلف الفنون الموسيقى مسرح سمعي بصري إضافة إلى تقديم عروض فنية هادفة تصل إلى مناطق الظل والولايات الداخلية.

وأوضح البيان ذاته أن الإعانات التي تقدمها الوزارة تشمل جزء فقط من الدعم ويتعين على الجمعيات البحث عن مصادر تمويل بديلة مع العلم أن الجمعية يحق لها فقط التسجيل في إحدى العمليتين إما التمويل ودعم المشاريع أو الحصول على الدعم السنوي.

تتكفل لجنة خاصة بوزارة الثقافة على دراسة الملفات والفضل فيها قبل الإعلان عن قائمة المشاريع المقبولة وتلك التي تستحق الدعم.

الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة تحضر لتنظيم دورات في الإدارة الثقافة للمشاريع لفائدة الجمعيات العاملة في القطاع تشمل قرابة 400 آلاف جمعية تنشط في الحقل الثقافي.