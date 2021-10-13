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وزارة الداخلية تكشف مصير لوحة ترقيم السيارات ذات الرقم البياني “22”

الشروق أونلاين
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وزارة الداخلية تكشف مصير لوحة ترقيم السيارات ذات الرقم البياني “22”

دعت وزارة الداخلية أصحاب المركبات التي لا يعرف تاريخ وضعها في السير والمعروفة بالرقم البياني “22”، إلى التقرب من المصالح المعنية لاستبدال الأرقام البيانية وتغيير لوحة الترقيم.

وأوضحت مصالح التنظيم الولائية بعدة ولايات، أنه سيتم استبدال الأرقام البيانية الخاصة بهذا النوع من المركبات بالرقم البياني “33”.

وحددت المصالح ذاتها تاريخ 31 ديسمبر 2021 كآخر أجل لتغيير لوحات الترقيم، لتفادي العقوبات المنصوص عليها.

للإشارة، فإن المركبات التي يُجهل تاريخ وضعها في السير تعرف بالرقم البياني “22” وذلك في المكان المخصص للسنة على لوحة ترقيم المركبة.

وبما أن سنة 2022 على الأبواب، وبهدف عدم الخلط مع السيارات التي ستبدأ السير فعلا في العام 2022، فقد تقرر استبدال الرقم 22 للمركبات القديمة بالرقم 33.

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