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الجزائر

وزارة الدفاع: إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية في أدرار

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية في أدرار
ح.م
إرهابي يسلّم نفسه في أدرار

سّلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية يوم الأحد، في أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، حسب بيان لوزارة الدفاع.

ويتعلق الأمر، حسب البيان، بالإرهابي المدعو “لادمي محمد”، الذي ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وقد عثر بحوزة الإرهابي على:

  • (01) – مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف؛
  • (05) – مخازن ذخيرة؛
  • (125) – طلقة نارية.

“العملية تؤكد فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب، واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد”، يضيف البيان.

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